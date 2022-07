Von Martin Mühlfenzl, Aying

In Aying ist von all den Krisen dieser Welt in diesen Tagen auf den ersten Blick nur wenig zu spüren, der Biergarten vor dem Bräustüberl ist an diesem Donnerstagnachmittag ebenso gut gefüllt wie die Speicher der örtlichen Brauerei, aus denen das blonde Helle kommt, das sich die Besucher schmecken lassen. Doch im Festsaal gleich im benachbarten Brauereigasthof, - wo es nur Wasser zu trinken gibt -, ist die Stimmung etwas eingetrübt. Landrat Christoph Göbel (CSU) ist auf Einladung des Regionalausschusses der Industrie- und Handelskammer (IHK) für den Landkreis München gekommen, um Antworten auf die für den Landkreis großen Fragen dieser Zeit zu geben - und der Wirtschaft vielleicht doch etwas Hoffnung zu geben. Doch Göbel, der sich selbst als "grundlosen Optimisten bezeichnet, sagt, er werde dieser Tage doch öfter nachdenklich - und der Blick auf den Herbst und Winter bereite ihm Sorgen. "Ich hoffe, dass die Worst-Case-Szenarien nicht eintreten werden."

Vom "Wort Case" ist der Landkreis München grundsätzlich ja weit entfernt, in keiner anderen Region der Republik brummt die Wirtschaft weiter auf höchstem Niveau wie hier. "Vollbeschäftigung" attestiert auch Göbel dem Landkreis, "ausgesprochen hohe Prosperität" herrsche trotz aller Krisen, und es sei ein "großer Wohlstand" zu verzeichnen. So die Bestandsaufnahme vor Unternehmern, die großen Anteil an dieser Entwicklung hätten, wie der Landrat betont. Nur was könnte da kurzfristig auf die Menschen zukommen, was haben die Firmen zu erwarten? "Kurzfristig", sagt Göbel, "stehen wir vor einer veritablen Energiekrise." Schon ist der Landrat bei den Gasspeichern, die sich eben nicht so leicht füllen lassen wie die Ayinger Biertanks.

Detailansicht öffnen Ort ernster Debatten: Der IHK-Regionalausschuss traf sich diesmal in Aying. (Foto: Sebastian Gabriel)

Die Lokalpolitik hat ja nur bedingt Einfluss auf den Gasfluss, wenn aber zu wenig Energie in Deutschland ankommt, werden Kommunen und Landkreise die Folgen zu spüren bekommen, daraus macht Göbel keinen Hehl. Zunächst aber, so der Landrat würden die Menschen und auch die Unternehmen von einer Energiekrise hart getroffen. Werde Energie reguliert und kontingentiert, wovon man derzeit ausgehen müsse, bekämen viele Menschen ein "Liquiditätsproblem"; selbst solche, die Eigentum besitzen, mehr aber noch jene ohne eigenes Haus oder eigene Wohnung, so der Landrat. Zudem gebe es auch im Landkreis München - Stichwort: Vollbeschäftigung - auch viele geringfügig Beschäftigte. Und was steigende Energiepreise und kontingentiertes Gas für den Arbeitsmarkt bedeuten, verhehlt der Landrat auch nicht: "Die Folge heißt dann bei den Firmen: Kosten runter. Und das geht dann ans Personal."

Städte und Gemeinden sollen abfedern

Ob all das so eintreten wird, könne er natürlich nicht bestimmt sagen, lässt der Landrat verlauten. Die Folgen für den Landkreis als Aufgabenträger aber wären sehr eindeutig. "Wenn die Zeiten schwierig sind, steigen unsere Aufgaben wie im Sozialen, und es sinken unsere Einnahmen als Landkreis." Diese Entwicklung würden auch die Städte und Gemeinden direkt abfedern müssen und hätten wohl auch mit verringerten Einnahmen aus der Gewerbesteuer zu kämpfen. Letztlich, so Göbel, hoffe er, dass aber doch nur über steigende Kosten geredet werden müsse.

"Das sitzt tief", sagt anschließend Christoph Leicher, IHK-Chef für den Landkreis und Unternehmer aus Kirchheim. Er selbst sieht seine Aufgabe auch darin, der Politik direkt Rückmeldung aus dem Unternehmertum zu geben. Doch die IHK beschäftigt sich auch mit anderen, wirtschaftlich und gesellschaftlich relevanten Fragen. Zum Beispiel jene, wie Umwelt- und Klimaschutz sowie Wettbewerbsfähigkeit in Einklang zu bringen sind. Florian Schardt, Mitglied des IHK-Regionalausschusses und Fraktionschef der SPD im Kreistag, etwa berichtet davon, dass intern durchaus darum gerungen werde, wie progressiv sich die IHK bei dieser Frage positionieren solle. Mit einem neuen Positionspapier habe sie sich dabei schon weit vorgewagt, so der Sozialdemokrat, der zudem betont, wie wichtig es sei, sich sowohl in der Wirtschaft als auch in der Politik mit dem Thema Fachkräftemangel zu befassen. Das Landratsamt und auch der Kreistag würden hier alles in ihrer Macht stehende im Konsens vorantreiben.

Und doch überlagert das Thema Energiesicherung und Gasversorgung auch auf der Ebene des Mittelstandes alles. Dabei ist innerhalb der IHK unumstritten, dass die noch drei am Netz befindlichen Atomkraftwerke zwingend weiterlaufen müssten; eine Position, die Landrat Göbel nur bedingt teilt, da er der Meinung ist, deren Beitrag wäre zu gering. Sein Blick gilt ohnehin dem eigenen Beritt und so stellt er klar, auf welche Ressourcen der Landkreis München setzen muss: "Geothermie, Kies, Solar - und Wind."