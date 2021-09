Von Patrik Stäbler, Taufkirchen

Ullrich Sander, darauf legt der Taufkirchner Bürgermeister wert, gehört keiner politischen Gruppierung an. Auf seinem Logo, mit dem er voriges Jahr in den Kommunalwahlkampf zog, prangte nebst dem Slogan "Weiter mit Sander!" auch der Zusatz: parteifrei. Allein seine Kritiker halten dies für mehr Schein als Sein. Sie sehen in Sander einen Rathauschef der CSU, die den gebürtigen Pfälzer im Vorjahr zu ihrem Bürgermeisterkandidaten bestimmte und an die Spitze ihrer Wahlliste setzte.

Auch im Bundestagswahlkampf gibt sich Sander nun alles andere als parteifrei. So fanden Tausende Taufkirchnerinnen und Taufkirchner vor wenigen Tagen einen Zettel im Briefkasten, von dem Sander und der CSU-Bundestagsabgeordnete Florian Hahn ihnen Seit an Seit entgegenstrahlen. Unter den Konterfeis rührt der Rathauschef kräftig die Werbetrommel für seinen, nun ja, Nicht-Parteifreund. "Bitte geben Sie Florian Hahn Ihre Erststimme", schreibt Sander. "Er ist die beste Wahl für unsere Gemeinde, für unseren Landkreis, für Bayern."

"Dies ist unabhängig von meiner persönlichen politischen Einstellung."

Eine solche Wahlwerbung hat auch David Grothe erhalten, Fraktionschef der Grünen im Taufkirchner Gemeinderat. Was ihn daran erst stutzig werden ließ und anschließend erzürnte, war die Absenderadresse auf dem Zettel. Sie lautet: "Ullrich Sander, Köglweg 3" - mithin also die Anschrift des Rathauses. Dass hierdurch der Eindruck erweckt werde, es handle sich um ein gemeindliches Schreiben, sei "sehr bedenklich", findet Grothe. "Ich sehe daher die Neutralität der Gemeinde und des Bürgermeisters stark verletzt."

Diesen Vorwurf weist Ullrich Sander zurück. Florian Hahn sei für ihn als Bürgermeister ein Ansprechpartner, "weil er Mitglied der in Berlin an der Regierung beteiligten CSU ist und deshalb Einfluss für diesen Wahlkreis ausüben kann", teilt der aktuell urlaubende Rathauschef schriftlich mit. Und weiter: "Dies ist unabhängig von meiner persönlichen politischen Einstellung." Daher habe er Hahn ein Empfehlungsschreiben ausgestellt, das seine dienstliche Adresse enthielt.

Vom Landratsamt heißt es dazu, dass Bürgermeister zwar grundsätzlich zur Neutralität verpflichtet seien und für sie auch im Bundestagswahlkampf die Neutralitätspflicht gelte. "Auf der anderen Seite betont die Rechtsprechung, dass selbstverständlich auch Bürgermeister ein Recht auf freie Meinungsäußerung haben", sagt eine Sprecherin der Behörde. Ihr zufolge wird in der Rechtsprechung darauf hingewiesen, dass ein Rathauschef sich auch unter Hinweis auf sein Amt werbend für eine Partei oder einen Kandidaten äußern darf - einerseits. "Andererseits haben Gerichte etwa die Verwendung amtlicher Briefköpfe oder amtlicher Publikationen beanstandet." Ein pauschales Urteil sei daher nicht möglich. "Die Abgrenzung zwischen amtlicher und politischer Äußerung muss immer aufgrund des konkreten Einzelfalls erfolgen."

David Grothe jedenfalls hat bereits angekündigt, dass er die Sander'sche Wahlwerbung im Gemeinderat thematisieren will. Er fordert vom Bürgermeister ein offizielles Statement zur "missbräuchlichen Verwendung der Gemeindeadresse", und zwar in Form einer Pressemitteilung, die auch auf der Homepage der Gemeinde sowie im Gemeindeblatt veröffentlicht werden soll. Darüber hinaus müsse geklärt werden, so Grothe, wer die Wahlwerbung finanziert habe, inwiefern das Rathaus eingebunden wurde, und ob die Adressen auf dem offiziellen Weg erworben wurden.

Dazu muss man wissen: Ein halbes Jahr vor der Wahl dürfen Parteien laut Bundesmeldegesetz die Anschriften von potenziellen Wählerinnen und Wählern beim Einwohnermeldeamt erfragen. Für diese Auskünfte müssen gemäß Bayerischem Kostengesetz zwischen 2,5 und 15 Cent je Anschrift bezahlt werden. Genau das sei im vorliegenden Fall auch geschehen, versichert Ullrich Sander: "Herr Hahn hat, wie dies jedem Wahlwerber möglich ist, Datensätze des Einwohnermeldeamtes angefragt und erhalten, und nicht etwa, wie es unter anderem behauptet wird, einen Verteiler von mir erhalten."