Am 26. September wird ein neuer Bundestag gewählt. Im Landkreis München bewerben sich insgesamt zwölf Kandidaten um das Direktmandat.

Katinka Burz

Die Linke ist bisher im Landkreis schwach aufgestellt. Bei der Kommunalwahl im vergangenen Jahr aber gelang der Kircheihmerin Katinka Burz, woran ihre Partei zuvor stets gescheitert war: Sie holte als erste Linken-Politikerin bei der Kommunalwahl ein Mandat im Kreistag. Nun kandidiert die 40-Jährige für die Linkspartei als Direktkandidatin für den Bundestag.

Detailansicht öffnen Die Kreisrätin Katinka Burz tritt bei der Bundestagswahl für die Linke als Direktkandidatin im Wahlkreis München-Land an. (Foto: Claus Schunk)

Burz ist alleinerziehende Mutter, der Sohn ist mittlerweile 21 jahre alt, die Tochter 14. Seit 2016 ist sie in der Gemeinde Kirchheim zuhause, Mitglied der Linken ist sie seit 2018. Burz ist Kinderpflegerin und arbeitet in Vollzeit im "Erziehungsdienst" für obdachlose Familien bei einem freien Träger in Obermenzing. Sie tritt für eine Stärkung des öffentlichen Personennahverkehrs ein und fordert, dass Vermögende mehr Steuern zahlen müssen.

Das ausführliche Porträt über Katinka Burz lesen sie hier.

Außer den Kandidatinnen und Kandiaten der großen Parteien treten noch einige weitere Bewerber an. Einen Überblick lesen Sie hier.