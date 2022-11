Der SPD-Betreuungsabgeordnete für den Landkreis München, Michael Schrodi, begrüßt die vom Bundestag beschlossene Einführung des neuen Bürgergeldes zum 1. Januar 2023 und verweist darauf, dass von der aus seiner Sicht "größten sozialpolitischen Reform der letzten 20 Jahre" auch viele Menschen im Landkreis München profitieren würden. Etwa 7100 erwerbsfähige Leistungsberechtigte gibt es Schrodi zufolge im Landkreis, die durch das von der Ampel beschlossene Gesetz "mehr Sicherheit und zielgenau Förderung in der Grundsicherung" erfahren würden. "Gleichzeitig bekommen die Menschen zum Beispiel mit Aus- und Weiterbildungsboni die Chance, sich zu qualifizieren und so bessere Chancen auf eine neue Anstellung zu haben", so der Olchinger Schrodi. Der CSU, die dem Gesetzesvorhaben im Bundestag nicht zugestimmt hat, wirft er im Zusammenhang mit dem Bürgergeld die Verbreitung von "Fake-News" vor. Der Bundesrat muss dem Bürgergeld noch zustimmen.