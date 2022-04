Von Martin Mühlfenzl, Landkreis München

Das System der Schulzweckverbände im Landkreis München, in dem sich Kommunen und der Landkreis zusammenfinden und den Bau und Betrieb weiterführender Bildungseinrichtungen gemeinsam stemmen, hat nicht nur eine lange Tradition, sondern ist im Freistaat Bayern in seiner Form einzigartig. Brunnthals Bürgermeister Stefan Kern (CSU) hat nun in seiner Funktion als Kreisrat in der Sitzung des Ausschusses für Bauen und Schulen eine Diskussion über die Zukunft dieses Konstruktes angeschoben und eine Abschaffung der Zweckverbände ins Spiel gebracht. Es müsse überlegt werden, sagte Kern, den Schulbau und den Unterhalt der Einrichtungen zentral im Landratsamt anzusiedeln. Dies würde in der Bildungspolitik des Landkreises München einen Paradigmenwechsel darstellen.

Hintergrund von Kerns Überlegungen ist ein eigentlich schlichter Antrag des Zweckverbands Staatliche weiterführende Schulen im Südosten des Landkreises, dem die Gemeinden Aying, Brunnthal, Hohenbrunn, Höhenkirchen-Siegertsbrunn, Neubiberg, Ottobrunn und Putzbrunn sowie der Landkreis angehören und in dessen Zuständigkeitsbereich sich die Gymnasien in Neubiberg, Ottobrunn und Höhenkirchen sowie die Neubiberger Realschule befinden. Mit dem Antrag bittet der Zweckverband um die Übernahme seiner tatsächlich anfallenden Verwaltungskosten, also vom Spitzer über den Laptop bis zu den Personalkosten.

Rathauschef Kern äußerte Bedenken, dass mit dieser Kostenübernahme das System der Zweckverbände ausgehöhlt werde. "Es ist ein grundsätzliches Problem, wir rücken damit immer weiter von den Zweckverbänden ab", kritisierte er. "Pauschal alle Kosten durch den Landkreis zu tragen, verstehe ich aus Sicht der Zweckverbände wohl, aber ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist." Dadurch würden die Verbände nur immer mehr Personal aufbauen. Alternativ müsse überlegt werden, das bisherige System aufzulösen und sich "Bündelungseffekte" anschauen, so Kern - also das System komplett dem Landkreis und der Verwaltung im Landratsamt zu übertragen.

Die Organisationsform im Landkreis München ist eine Ausnahme in Bayern

In der Regel liegt die Kompetenz über die weiterführenden Schulen in Bayern in den Händen des jeweiligen Landratsamtes oder im Falle der Landeshauptstadt beim Schulreferat. Und die Landkreise tragen demnach auch die Kosten für Neubauten, Sanierungen, den Betrieb und Unterhalt. Nur im Landkreis München wird seit Gründung der ersten modernen Gymnasien Anfang der Siebzigerjahre etwa in Haar, Unterschleißheim oder Ottobrunn schon aufgrund der schieren Größe des Landkreises und der rasant wachsenden Bevölkerung anders verfahren. Kommunen und der Landkreis schlossen sich wie im Osten zusammen, um in Kooperation den Ausbau der Schullandschaft zu schultern. Das System aber stand immer wieder in der Kritik, vor allem aufgrund der Aufteilung der Kosten.

Bisher hat etwa Landrat Christoph Göbel (CSU) wie auch seine Vorgängerin Johanna Rumschöttel (SPD) und die Mehrheit des Kreistags eine Auflösung des Systems der Zweckverbände abgelehnt, denn damit müsste eine komplett neue Struktur innerhalb des Landratsamtes geschaffen werden, die der des Münchner Schulreferats gleich käme, wenn auch nicht von der Größe her. Im Bildungsreferat, dem auch die Kitas und der Bereich Sport angegliedert sind, arbeiten mehr als 15 000 Angestellte. Dennoch hat Göbel stets betont, er wolle kein eigenes Referat innerhalb des Landratsamtes für die weiterführenden Schulen aufbauen. Das bestätigte nun auch Kreisrat Günter Heyland (Freie Wähler). Grundsätzliche könne schon über eine Auflösung der Zweckverbände diskutiert werden, aber erst wenn Platz in der Behörde vorhanden sei.