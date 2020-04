Die Spezialisierte Ambulante Palliativversorgung (SAPV) will sich in Zeiten der Corona-Krise noch intensiver für eine gute Symptomkontrolle einsetzen. Durch einen Schulterschluss aller Münchener SAPV-Teams und eine neu eingerichtete gemeinsame Wochenendrufbereitschaft soll es nun möglich sein, dass der ärztliche Bereitschaftsdienst oder die Notärzte auch am Wochenende Unterstützung in der palliativmedizinischen Versorgung von an Covid-19 erkrankten Patienten bekommen. "Menschen mit lebenslimitierenden Erkrankungen, mit und ohne Covid-19-Infektion, brauchen gerade in diesen Zeiten eine adäquate Palliativversorgung", teilt die SAVP mit, die in der Stadt München sowie in den Landkreisen München und Ebersberg tätig ist. Es gehe um das Wohl der Menschen mit fortschreitenden, unheilbaren und zum Tode führenden Erkrankungen, die zuhause oder in stationären Einrichtungen der Alten- und Eingliederungshilfe wohnten und dort auch bis zum Schluss bleiben wollten. Bei einer Covid-19-Infektion bräuchten sie erfahrene und kompetente Unterstützung, um Symptome wie Atemnot, Angst und Schmerzen gut lindern zu können. Denn gerade für diese Patientengruppen sei häufig eine Einweisung ins Krankenhaus oder gar eine Intensivstation nicht mehr erwünscht und oft auch nicht mehr indiziert.