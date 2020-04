Die Planegger SPD-Bundestagsabgeordnete Bela Bach hat eine Hilfsaktion gestartet, um Schüler im Landkreis mit Laptops zu versorgen, die zuhause über kein funktionsfähiges Gerät verfügen. Gemeinsam mit dem Kreisverband München-Land der Arbeiterwohlfahrt (Awo) und Freifunk München bittet Bach um Spenden funktionierender Laptops, mit denen Kinder und Jugendliche im Homeschooling arbeiten können. Bach geht davon aus, dass die Schließung der Schulen wegen der Corona-Krise für viele Schüler noch länger anhält. Der Planeggerin geht es nach eigenen Worten mit der Aktion darum, die Bildungschancen für alle Kinder und Jugendliche zu sichern. Die Laptops müssen voll funktionstüchtig und internetfähig sein, möglichst mit einem aktuellen Betriebssystem laufen und ein Ladegerät muss vorhanden sein. Wer einen geeigneten Laptop spenden möchte, kann sich per E-Mail an Bach wenden (bela.bach.wk@bundestag.de).

Die Geräte können zu den Öffnungszeiten in den Klawotten des Landkreises abgegeben werden (Homepage: awo-kvmucl.de/klawotte-2/) und bei der Awo-Kindergrippe Feldmäuse in Feldkirchen, Bahnhofstraße 8 (montags bis freitags, 8 bis 15 Uhr). Zudem ist eine Zusendung per Post an den Awo-Kreisverband zu Händen Stefanie Sonntag in der Balanstraße 55 in 81541 München möglich.