Viele Unternehmen im Landkreis München suchen trotz des schwierigen wirtschaftlichen Umfelds weiter händeringend nach Arbeitskräften. Die Zahl der bei der Agentur für Arbeit gemeldeten offenen Stellen ist im Dezember im Vergleich zum Vormonat deutlich gestiegen. So wurden 671 freie Arbeitsstellen gemeldet, nach 601 im November und 655 im Oktober. Die Arbeitslosenquote im Landkreis München verharrte im Dezember bei 2,5 Prozent. Zum Jahresende waren 4807 Menschen ohne Job. Im Vergleich zum Jahr 2021 ist das ein Plus von 162 Personen. Gerade auch bei den mittlerweile erfassten Geflüchteten aus der Ukraine hat sich die Lage positiv entwickelt.

Wilfried Hüntelmann, Vorsitzender der Geschäftsführung der Münchner Arbeitsagentur, zeigt sich insgesamt zufrieden. Nach seiner Einschätzung belegen die Zahlen, dass die Unternehmen durchaus zuversichtlich in die Zukunft blicken. Im gesamten Arbeitsagenturbezirk - also in der Stadt und im Landkreis München - ging die Arbeitslosigkeit von November bis Dezember 2022 um 295 auf 40 373 Personen moderat zurück. "Der Winter hat wie üblich am Arbeitsmarkt zu einem Anstieg der Arbeitslosigkeit geführt - hauptsächlich bei Männern. Dies wurde in diesem Dezember ausgeglichen, weil die Arbeitslosigkeit von Ukrainerinnen und Ukrainern gleichzeitig gesunken ist", sagt Hüntelmann.

Im Detail heißt das für den Landkreis: Im Dezember sind 29 Personen mehr als im November bei der Agentur als arbeitssuchend gemeldet. Das entspricht einem Anstieg im Monatsvergleich um 0,6 Prozent. Das Jobcenter des Landkreises, das die Langzeitarbeitslosen betreut, hat von November auf Dezember einen Rückgang um 39 auf 2218 Personen registriert. Die Zahl der Menschen, die noch nicht so lange ohne Job sind und Geld aus der Arbeitslosenversicherung erhalten, stieg um 68 auf 2589.