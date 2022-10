Die Christen im Landkreis München gedenken an Allerheiligen ihrer Verstorbenen - in Neubiberg feiern Katholiken und Protestanten gemeinsam.

Von Irmengard Gnau, Ottobrunn

Der Beginn dieser Woche ist für Gläubige der großen christlichen Kirchen eine Zeit des Innehaltens und des Feierns. Bei den Katholiken stehen die ersten beiden Tage des November im Zeichen der Erinnerung an die Verstorbenen. Der 1. November, Allerheiligen, ist ein wichtiger katholischer Feiertag, der viele Menschen an ihren Heimatort führt, um dort die Gräber ihrer verstorbenen Verwandten zu besuchen.

Dem Namen nach ist Allerheiligen dem Gedenken der Heiligen, Glaubensbezeuger und Märtyrer gewidmet, Allerseelen am Tag darauf dem Andenken der eigenen Lieben. Aus praktischen Gründen - Allerheiligen ist zumindest in Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland ein gesetzlicher Feiertag, Allerseelen nicht - ziehen viele den Besuch am Grab der eigenen Familie aber auf den 1. November vor. So versammeln sich etwa die Mitglieder des Pfarrverbands Unterhaching um 10.30 Uhr zu einem Festgottesdienst in St. Birgitta, bevor um 14 Uhr der Gräberrundgang mit der Musikkapelle auf dem Friedhof am Oberweg beginnt.

In Neubiberg gibt es eine ökumenische Gräbersegnung

In Unterschleißheim umrahmen die Bläser der Stadtkapelle die Gräbersegnung musikalisch. Nach dem Gottesdienst für die Lebenden und Verstorbenen der Pfarrei von 10 Uhr an in der neuen Kirche St. Ulrich segnen die Pfarrer von 13.30 Uhr an den Friedhof an der Nelkenstraße, von 14.30 Uhr an die Gräber auf dem Friedhof an der Alten Kirche sowie von 15.30 Uhr an die Gräber auf dem Waldfriedhof. In Gräfelfing finden in St. Johannes Evangelist (9.45 Uhr) und in St. Stefan (11 Uhr) Festgottesdienste zu Allerheiligen statt, um 14.30 Uhr sind Angehörige zum Totengedenken auf dem Friedhof St. Stefan vor der alten Aussegnungshalle eingeladen. In Pullach feiert der Pfarrverband von 14.30 Uhr an einen Wortgottesdienst vor der Aussegnungshalle auf dem Friedhof, danach findet die Gräbersegnung statt.

Eine Besonderheit veranstalten die katholischen und evangelischen Gemeinden in Ottobrunn und Neubiberg. Dort laden die Kirchen an Allerheiligen zu einer gemeinsamen, ökumenischen Gräbersegnung mit Andacht ein. Um 14.30 Uhr sind Pfarrerin Olivia Palumbiny von der evangelisch-lutherischen Michaelskirche und Pfarrer Stefan Füger von der katholischen Pfarrei Rosenkranzkönigen auf dem Friedhof in Neubiberg. Von 15.30 Uhr an segnet Palumbiny gemeinsam mit ihrem katholischen Kollegen Martin Ringhof und Diakon Erwin Mühlbauer die Grabstätten auf dem Parkfriedhof Ottobrunn.

Auch wenn der Gedenk-Ritus an diesem Tag aus der katholischen Tradition stammt, sieht Palumbiny das Angebot sehr positiv. "Trauer unterscheidet nicht zwischen den Konfessionen", sagt die evangelische Pfarrerin. "Viele Menschen haben an diesem Tag das Bedürfnis, zu ihren Verstorbenen zu gehen. Wir versuchen, an diesem Tag etwas Trost zu geben."

Bei den Angehörigen der evangelisch-lutherischen Kirchen im Landkreis steht in diesen Tagen gleichwohl ein anderes Fest im Vordergrund. An diesem Montag, 31. Oktober, feiern evangelische Christen den Reformationstag. Das Reformationsfest erinnert an Martin Luther, der im Jahr 1517 am Abend vor Allerheiligen seine 95 Thesen zu Buße und Ablass an das Tor der Schlosskirche in Wittenberg geschlagen haben soll. Mit diesem öffentlichkeitswirksamen Anstoß zur Debatte brachte Luther die Reformationsbewegung ins Rollen.

Das Prodekanat München-Südost, zu dem insgesamt elf Gemeinden zählen, feiert dazu unter dem Titel "Gott ist unsere Zuversicht und Stärke" einen zentralen Gottesdienst mit Abendmahl in der Michaelskirche in Ottobrunn - von 19 Uhr an, da der Reformationstag im katholisch geprägten Bayern kein Feiertag ist. Dekanatskantor Christoph Demmler gestaltet den Gottesdienst musikalisch an der Orgel, begleitet von Gruppen aus dem Prodekanat. Die Liturgie leiten Pfarrer Sebastian Degkwitz, Pfarrerin Irene Geiger-Schaller, Dekan Mathis Steinbauer und Pfarrerin Verena Übler.