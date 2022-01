Von Stefan Galler, Landkreis München

Der Landkreis München verleiht in diesem Jahr zum ersten Mal einen "Zukunftspreis" an herausragende Initiativen, Unternehmen sowie Bürgerinnen und Bürger, die sich für eine soziale, umwelt- und klimafreundliche Zukunft im Landkreis München einsetzen. Die Bewerbungsphase ist jetzt gestartet und läuft bis zum Freitag, 15. April. Auf der Webseite des Landkreises München (zukunftspreis.landkreismuenchen.de) kann man sich entweder selbst bewerben oder von Dritten vorgeschlagen werden.

Angesprochen sollen sich all jene fühlen, deren Maxime dem Motto "Verantwortung. Innovation. Nachhaltigkeit" entspricht, die also erkennbar Sorge tragen für eine lebenswerte Zukunft im Landkreis und darüber hinaus. Diese Maßnahmen müssen entweder bereits umgesetzt oder "langfristig verankert" sein, wie es in der Ausschreibung heißt. Voraussetzung für eine Berücksichtigung ist, dass der Wohnort, Firmensitz oder Sitz der Bewerber im Landkreis München liegt oder sich die Wirkung des Engagements im Landkreis niederschlägt.

Der Zukunftspreis wird eingeteilt in die beiden Kategorien Unternehmen und Ehrenamt und richtet sich sowohl an produzierende Unternehmen, Handel und Dienstleister wie auch an Schülerinnen und Schüler, Studierende, Einzelpersonen, Vereine und Bürgergruppen. Zudem soll ein Sonderpreis zu den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung gemäß der Agenda 2030 (www.bmz.de/de/agenda-2030) vergeben werden. Die Preisträger erhalten einen exklusiven Imagefilm über das jeweilige ausgezeichnete Engagement, Projekt oder Vorhaben sowie eine Urkunde und eine öffentlichkeitswirksame Auszeichnung im Rahmen eines Festakts im Oktober 2022. Zusätzlich werden alle Bewerbungen, die den Kriterien entsprechen, in einer Broschüre vorgestellt.