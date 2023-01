Nachhaltigkeit:Grüne fordern Abfallreduzierung

Landkreis soll "Zero Waste Community" werden und damit dem Beispiel der Stadt München folgen.

Die Fraktion der Grünen im Kreistag setzt sich dafür ein, dass der Landkreis München möglichst große Anstrengungen zur Müllvermeidung unternimmt. Zu diesem Zweck soll der Kreis zu einer "Zero Waste Community" werden. "Der Zero-Waste-Ansatz entspricht dem Aktionsplan des European Green Deal, mit dem die EU-Kommission die Kreislaufwirtschaft für ein saubereres und wettbewerbsfähiges Europa definiert hat", sagt Kreisrätin Helga Keller-Zenth aus Oberschleißheim, Mitautorin des Antrags. "Kommunen und Landkreise spielen bei der erfolgreichen Umsetzung eine ganz entscheidende Rolle." Der Landkreis solle sich an der Landeshauptstadt ein Beispiel nehmen und schnell "die Voraussetzungen für eine Müllreduzierung" schaffen. "Die Abfallwirtschaft ist eine Pflichtaufgabe des Landkreises. Die Kosten für die Müllentsorgung werden auf die Müllpreise umgelegt", sagt Oliver Seth, Grünen-Kreisrat aus Straßlach-Dingharting. "Daher sorgen die aktuell sehr hohen Energiepreise dafür, dass die Kosten bei der Entsorgung steigen." Damit die Landkreisbevölkerung nicht zu sehr belastet werde, so Seth, "sollten wir dafür sorgen, deutlich weniger Abfall zu produzieren".