Für den heuer anstehenden Zensus in der Bundesrepublik sucht das Landratsamt München noch zahlreiche Interessierte, die auf ehrenamtliche Basis bei der groß angelegten Haushaltsbefragung mitwirken. Ihnen winkt eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 600 bis 900 Euro. Voraussetzung ist, dass die Freiwilligen zum Stichtag 15. Mai 2022 volljährig sind und ihren Wohnsitz in Deutschland haben. Die Tätigkeit umfasst das Befragen von rund 100 Haushalten mit einer Dauer von jeweils circa 15 Minuten. Die Erhebungen dauern etwa vier Wochen. In der Zeit von Ende März bis Anfang April nehmen die Interviewerinnen und Interviewer zur Vorbereitung auf ihre Aufgabe an einer eintägigen Schulung teil. Abgesehen von wenigen Pflichtterminen könnten sie sich darüber hinaus die Zeit für die Interviews frei einteilen, schreibt die Behörde. Auch das Einsatzgebiet liege in der Regel wohnortnah. Wer Interesse an der ehrenamtlichen Tätigkeit als Interviewer oder Interviewerin hat, kann sich online bei der Erhebungsstelle im Landratsamt München unter Bewerbung-EHB@lra-m.bayern.de melden. Als Angaben werden Name, Anschrift, Telefonnummer und E-Mail-Adresse benötigt. Weitergehende Informationen zum Zensus 2022 sowie zur Bewerbung als Interviewer/in sind unter https://www.landkreis-muenchen.de/zensus-2022 zu finden.