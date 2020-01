Im Landkreis München waren im Dezember 4103 Menschen ohne Arbeit. Im Vergleich zum Dezember 2018 waren 20 Personen mehr arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote lag hier bei 2,2 Prozent. Am meisten Arbeitslose gab es im Dezember in Unterhaching mit insgesamt 323 Personen, gefolgt von Taufkirchen mit 305. In Haar waren 299 Menschen ohne Arbeit, in Ottobrunn 281, in Garching 212, in Ismaning 187. Die meisten von ihnen waren jeweils in der Altergruppe 55 Jahre und älter. Außerdem gab es meist mehr männliche Arbeitslose als weibliche.