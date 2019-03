10. März 2019, 21:48 Uhr Landkreis Meister im Energiesparen

Schulen können an Wettbewerb zum Klimaschutz teilnehmen

Der CSU-Bundestagsabgeordnete Florian Hahn fordert die Schüler und Schülerinnen im Landkreis auf, am Energiesparmeister-Wettbewerb für Schulen teilzunehmen. Dieses Jahr werden zum elften Mal in Folge die besten Klimaschutzprojekte an Schulen in ganz Deutschland ausgezeichnet. Wie Hahn mitteilt, stelle der Klimaschutz ein wichtiges Thema unserer Zeit dar. "Wenn sich Schülerinnen und Schüler konstruktiv während der Schulzeit mit Klima- und Umweltschutzprojekten auseinander setzen, sind wir alle unserem gemeinsamen Ziel einen Schritt weiter", schreibt der Abgeordnete.

"Mein Klimaschutz" und ist eine Aktion der gemeinnützigen Beratungsgesellschaft "co2online". Bewerben können sich Schülerinnen und Schüler und Lehrerinnen und Lehrer aller Schultypen bis zum 4. April 2019 im Internet unter www.energiesparmeister.de. Es kann bei dem Beitrag um eine Recycling-Aktion an der Grundschule gehen, ein Smart-Energy-Programm an der Berufsschule oder ein Trinkwasserprojekt am Gymnasium. Es werden Preise im Wert von 50 000 Euro an Klimaschutzprojekte in Schulen vergeben. Das überzeugendste Projekt aus jedem Bundesland erhält ein Preisgeld in Höhe von 2500 Euro sowie eine Projektpatenschaft mit einem Unternehmen oder einer Institution aus der Region. Neben den 16 Landessiegern lobt die Experten-Jury des Wettbewerbs zudem einen Sonderpreis aus. Er ist mit 1000 Euro dotiert und wird an ein Gewinnerteam aus den vergangenen Wettbewerbsjahren vergeben, das sein Projekt am überzeugendsten weiterentwickeln konnte. Alle Landessieger haben außerdem die Chance auf den mit weiteren 2500 Euro dotierten Bundessieg, der in einer öffentlichen Online-Abstimmung ermittelt wird. Durch die Auszeichnung mit dem Energiesparmeister-Titel sollen schulisches Engagement für Klimaschutz honoriert und Schüler und Lehrer für das Thema sensibilisiert werden.