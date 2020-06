Das Rätsel lässt sich über das Ausschlussverfahren lösen, es muss nichts geraten werden. In einer Spalte stehen die drei Buchstaben aus TEE (Hinweis 4). Da sich die beiden E nicht berühren dürfen (Hinweis 2), muss das T in der Mitte stehen. Das T kommt nur einmal in der Lösung vor, daher ist im Hinweis 3 (ECHT) die mittlere Zeile gemeint.

Aus dem Wort ZEITUNG kommen die drei Buchstaben E, T und U in der Lösung vor. Das T steht mit einem E, dem C und dem H in einer Zeile (Hinweis 3), daher kann sich in dieser Zeile kein U befinden. Hinweis 6b ist falsch!

Hinweis 6a besagt, dass in Feld 2 ein Buchstabe aus SZ steht. Da das Z nicht in der Lösung vorkommt, ist in Feld 2 das S. In dieser Spalte können somit nicht die drei Buchstaben aus TEE sein. In Feld 10 sind nur noch die Buchstaben D, S und U möglich, kein Buchstabe aus LEICHT. Hinweis 7b ist falsch!

In Feld 6 steht ein Buchstabe aus SUED. Da in der mittleren Zeile die Buchstaben aus ECHT stehen müssen, ist in Feld 6 das E. Um Hinweis 2 zu erfüllen, müssen die anderen beiden E in den Feldern 4 und 12 sein. Das T ist in Feld 8. In Feld 8 ist somit kein Buchstabe aus SUCHE, Hinweis 8a ist falsch.

In der linken Spalte sind die Buchstaben von oben nach unten alphabetisch aufsteigend (Hinweis 8b). Dies funktioniert nur noch mit der Reihenfolge D, H und S, denn es muss auch noch Hinweis 5 (DU) erfüllt werden. DU steht in den Feldern 10 und 11. In Feld 3 steht das verbleibende U, in Feld 7 das C.