Sam Batat ist neuer Kreisvorsitzender der Jungen Liberalen im Landkreis München. Der 21 Jahre alte Taufkirchner wurde bei einer ordentlichen Mitgliederversammlung in Ottobrunn in das neue Amt gewählt. Batat war bereits zuvor Mitglied des Kreisvorstandes der Jungen Liberalen und gehört auch dem Kreis- und dem Bezirksvorstand der FDP an. Beruflich ist er Büroleiter und persönlicher Referent der FDP-Landtagsabgeordneten Julika Sandt.

Stellvertretende Vorsitzende sind Katharina Diem, 31, aus Kirchheim und Ludwig Huber, 26, aus Oberhaching sowie Kerry Hoppe, 18, aus Ebenhausen. Schatzmeister ist Michael Weigle, 31, aus Neubiberg.