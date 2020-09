Die Gemeinde Haar entwickelt sich immer mehr zu einem Corona-Hotspot im Landkreis München. Womöglich liegt dies auch an der landkreisweiten Teststation an der Wasserburger Landstraße. Fünf der insgesamt 20 Neuinfektionen seit Dienstag meldet das Landratsamt aus Haar. Vier Fälle wurden in Unterschleißheim registriert, drei in Planegg sowie jeweils einer in Garching, Grünwald, Höhenkirchen-Siegertsbrunn, Ismaning, Neubiberg, Ottobrunn, Putzbrunn und Unterföhring. Damit steigt die Zahl der bislang bestätigten Infektionsfälle im Landkreis auf 2101. Aktuell gelten 147 Personen als infiziert (Stand: Mittwoch, 15.30 Uhr). Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Landkreis München beträgt 26,94. Von Quarantäne betroffen sind aktuell noch elf Schulen, nachdem bei einigen die Zwei-Wochen-Frist nun vorbei ist. Bei den Kitas kam eine Einrichtung in Planegg dazu.