In der ersten Schulwoche bringt die Kreissparkasse den Sommer noch einmal zurück. Bei der Aktion "KrEissparkasse" lädt sie zwischen dem 9. und 13. September an ausgewählten Standorten von 13.30 Uhr bis 16 Uhr alle Naschkatzen auf eine Kugel Eis ein. Kooperiert wird dabei jeweils mit Eisdielen in den Gemeinden. An den Orten, in denen es keine Eisdiele gibt, kommt die Eis-Ape aus Glentleiten mit ihrem frischen Bauernhof-Eis zum Einsatz. Die Aktion findet auch bei schlechtem Wetter statt. Das Angebot gilt, solange der Vorrat reicht. Das Eisessen im Landkreis München findet statt am Montag, 9. September, in Aschheim, Eisdiele Fontana Moraitini & Guntin, Feldkirchner Str. 2, in Sauerlach, Romina's Eiscafe, Bahnhoplatz 1, und in Höhenkirchen-Siegertsbrunn, Eiscafe Dolce Gusto, Bahnhofstr. 19. Am Mittwoch, 11. September, gibts Eis in Pullach, Cafe Dolce, Kirchplatz 5, in Oberhaching im Eiscafé Dolce Vita, Stefanienstr. 1, und in Ottobrunn in der Kreissparkasse, Rosenheimer Landstraße 85.