2. April 2019, 21:48 Uhr Landkreis Für Fahrradpreis nominiert

Der Landkreis München ist für den Deutschen Fahrradpreis nominiert. Eine Fachjury habe die landkreisweite Einführung von Leihrädern der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) unter die neun besten Projekte zur Förderung des Radverkehrs 2019 gewählt, teilte das Landratsamt am Dienstag mit. Initiatoren des Wettbewerbs sind das Bundesverkehrsministerium sowie die Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreise. Die Preisverleihung findet am 13. Mai in Dresden statt.

Vorgeschlagen ist der Landkreis München neben zwei weiteren Nominierten für den Preis in der Kategorie "Service". Darin werden Produkte und Dienstleistungen ausgezeichnet, die das Radfahren in Alltag, Freizeit und Tourismus erleichtern und unterstützen. Mehr als hundert Mitbewerber konnte der Landkreis München laut Landratsamt hinter sich lassen.

Landrat Christoph Göbel (CSU) zeigte sich am Dienstag erfreut über die Nominierung: "Mit dem MVG-Rad haben wir einen weiteren wichtigen Meilenstein auf dem Weg zum klimafreundlichen Landkreis gesetzt. Jetzt heißt es Daumen drücken." Der Landkreis München ist der erste Kreis, der ein Mietradsystem bis in den ländlichen Raum ausweitet. Mehr als 1100 Räder an mehr als 160 Radstationen soll es bis Mitte 2019 in 21 der insgesamt 29 Kommunen im Landkreis geben.