Bei etlichen Anrufen in der Stadt und im Landkreis München haben sich am Sonntag und am Montag Betrüger als Polizisten ausgegeben und versucht, Menschen nach ihren Vermögensverhältnissen auszufragen. Die Polizei zählte an den beiden Tagen 59 Betroffene. Keiner dieser Angerufenen ließ sich allerdings täuschen und ging auf die Fragen der unbekannten Täter ein. Alle wandten sich im Anschluss an die richtige Polizei. Wie es im Bericht des Polizeipräsidiums heißt, hätten die vorgeblichen Polizisten behauptet, dass Einbrecher oder osteuropäische Banden im Umfeld der Wohnungen der Angerufenen unterwegs seien. Sie forderten diese auf, Türen und Fenster zu schließen. Auch sagten sie, es seien Täter festgenommen worden, bei denen Listen oder Hinweiszettel mit den Personalien der jeweils Angerufenen aufgefunden worden wären.

Die Polizei nimmt die aktuellen Fälle zum Anlasse, die Bürger zu Wachsamkeit aufzurufen. Diese sollten am Telefon keine Details zu familiären oder finanziellen Verhältnissen preisgeben. Bei Anrufen mit finanziellen Forderungen sollten sie mit Familienangehörigen Rücksprache halten. Und sie sollten niemals Geld oder Wertgegenstände an Unbekannte weitergeben. Hilfreich sei auch, im Telefonbuch den Vornamen abzukürzen, weil Betrügerbanden gezielt Namen aussuchen, die auf ältere Personen schließen lassen.