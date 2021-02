Mit Chris Norman war sie schon auf Tournee, hat bei Aufnahmen von Amy Winehouse und Duffy mitgewirkt oder bei der amerikanischen Fernsehserie "Lie to Me". Was sie dafür qualifizierte, ist ihre Stimme. Doch dann sehnte sich Stephanie Forryan nach neuen musikalischen Herausforderungen und machte sich auf den Weg. Auf der Suche nach Inspiration zog sie von Boston nach Berlin und ist seitdem auf der ganzen Welt unterwegs, um mit Gitarre und ihrer facettenreichen Stimme als Solistin aufzutreten. An diesem Samstag, 12. Februar, ist die Singersongwriterin mit einem Livestream im Rahmen des Projekts "Sound und Stream for free aus der Blackbox" über den youtube-Kanal der Volkshochschule unter www.youtube.com/channel/UCYrgK1yky3JdLbB6a8HopDA zu hören. Statt Eintritt wird um den Kauf einer CD direkt bei der Künstlerin gebeten. Das Konzert beginnt um 20 Uhr.