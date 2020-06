Die Corona-Fallzahlen im Landkreis München sinken erstmals seit Ausbruch der Pandemie im Februar wieder in den einstelligen Bereich. Aktuell gelten neun Personen als infiziert (Stand: Freitag, 12 Uhr). Seit Donnerstag ist kein weiterer Fall einer Infektion mit dem Coronavirus bekannt geworden. Damit gibt es seit Meldung des ersten Falls im Landkreis München am 4. Februar weiterhin insgesamt 1433 bestätigte Infektionsfälle. Seit 26. März wurden 84 Todesfälle mit dem Coronavirus in Verbindung gebracht. 1340 Personen gelten damit als statistisch genesen. Die meisten Erkrankten finden sich in der Altersgruppe 35 bis 59 Jahre (608 Infizierte), gefolgt von den 15- bis 34-Jährigen (356) und den 60- bis 79-Jährigen (219). 185 Infizierte waren älter als 80, 65 Kinder unter 14 Jahren.