5. Juni 2019, 22:15 Uhr Landkreis 28 Kommunen treten in Pedale

Landkreis beteiligt sich wieder an der Aktion Stadtradeln

Zum sechsten Mal in Folge beteiligt sich der Landkreis München von 29. Juni bis 19. Juli an der deutschlandweiten Aktion Stadtradeln. Erstmalig gibt es in diesem Jahr einen gemeinsamen Startschuss zusammen mit dem Landkreis Ebersberg im Rahmen eines Festivals der Energieagentur Ebersberg-München am Windrad in Hamberg bei Grafing. Mit der Teilnahme möchte der Landkreis den Klimaschutz im Landkreis fördern, den Radverkehr voranbringen und die Einwohner des Landkreises von den Vorteilen des Radfahrens überzeugen.

Mit dem Landkreis nehmen 28 Städte und Gemeinden an der Aktion teil - so viele wie nie zuvor. Drei Wochen lang sind alle Menschen in diesen Orten aufgerufen, möglichst viele Kilometer mit dem Fahrrad zurückzulegen. Einige Kommunen haben sich zusätzliche Aktionen überlegt. In Taufkirchen wird es am 5. Juli beispielsweise eine geführte Radtour zum Ökokonto Jagdhof geben, die Kommunen der NordAllianz veranstalten am 12. Juli eine Sternfahrt aus Unterschleißheim, Oberschleißheim, Garching, Hallbergmoos, Neufahrn, Eching und Unterföhring nach Ismaning und Sauerlach organisiert zum Abschluss einen Erfahrungsaustausch.

Bereits im vergangenen Jahr zeigte sich, dass der Landkreis und seine Einwohner beim Stadtradeln weit vorne dabei sind. Mehr als 4800 Radlerinnen und Radler legten in 315 Teams insgesamt rund 942 400 Kilometer zurück und sparten dabei mehr als 130 Tonnen CO₂ eingespart. Das brachte dem Landkreis München unter den 885 Kommunen, die bundesweit teilnahmen, den zehnten Platz ein. Heuer haben sich bereits mehr als tausend Kommunen deutschlandweit angemeldet. Weitere Informationen unter www.stadtradeln.de/landkreis-muenchen/.