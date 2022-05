Kolumne von Claudia Wessel, Kirchheim

Ein 145-tägiges Programm mit rund 2000 Einzelveranstaltungen - diese Zahlen bringen derzeit Gärtner zum Schwitzen. Für sie ist das Begleitprogramm zur Landesgartenschau in Kirchheim im Jahr 2024 sicher so aufregend wie ein Literaturfestival für Schriftsteller. Denn großer Zulauf ist garantiert bei dem Erlebnis, das erstmals in der Region München stattfinden wird - und zwar in dem neuen Ortspark zwischen Kirchheim und Heimstetten. "Zusammen. Wachsen." So lautet das Motto des Großereignisses, das bereits einige Schatten vorauswirft. Es gibt bereits Baustellenführungen und die Kirchheim 2024 GmbH pflanzt für Neugeborene Apfelbäumchen.

Diese anrührende Idee ist kaum noch zu toppen, aber dennoch gibt es bestimmt Tausende, die dies trotzdem versuchen wollen. Man darf daher gespannt sein auf den 24. Mai. Da steigt das "Vereins-Kick-off" und dabei dürfen sich alle Vereine mit ihren kreativen Ideen beteiligen, wie in der Einladung steht. Wie viele Köpfe rauchen, kann man sich ausmalen anhand der Mitgliederzahlen, die der in Unterhaching ansässige Kreisverband für Gartenkultur und Landespflege führt: In den 19 angeschlossenen Gartenbauvereinen gibt es derzeit rund 3540 Mitglieder in Stadt und Landkreis München.

Natürlich wollen auch alle anderen im Bezirksverband Oberbayern zusammengeschlossenen 21 Kreisverbände und 664 Gartenbauvereine mit insgesamt mehr als 144 000 Mitgliedern bei dem großen Ereignis in Kirchheim dabei sein, ebenso wie die 538 000 Mitglieder in den 3251 Vereinen in der Dachorganisation Landesverband Bayern für Gartenbau und Landespflege. Jeder einzelne dieser Gartler sinnt vermutlich derzeit Tag und Nacht über die ultimative Blumenidee, den Durchbruch bei der Landschaftsgestaltung oder die klimafreundlichste Gartenvariante. Nicht jeder wird damit trumpfen können. Doch wie heißt es so schön: Konkurrenz belebt das Geschäft. Die Besucher der Landesgartenschau werden die Ausbeute genießen.