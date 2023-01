Rotkehlchen, Blaumeise oder Grünfink? Vom 6. bis 8. Januar ruft der Landesbund für Vogelschutz (LBV) dazu auf, die Vögel im Garten, am Balkon oder im Park zu zählen. Besonders interessant könnten in diesem Jahr die möglichen Auswirkungen des milden Wetters nach einem kalten und schneereichen Winterbeginn Anfang Dezember sein. Biologin Angelika Nelson weist in einer Mitteilung des LBV darauf hin, dass bei den relativ hohen Temperaturen viele Arten möglicherweise genug Nahrung in der Natur fänden und daher weniger an die Futterstellen kämen. Zudem haben Eichen, Buchen und Fichten in diesem Jahr viele Früchte gebildet, sodass Waldarten wie Kleiber, Eichelhäher und Kernbeißer eher in ihrem angestammten Lebensraum bleiben. Beobachtungen können bis 16. Januar online unter www.stunde-der-wintervoegel.de gemeldet werden.