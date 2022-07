Von Claudia Wessel, Grünwald

Es ist angenehm kühl hier unten, zwei - oder waren es drei Treppen tiefer als die Gemeindebibliothek. Eine sehr große Bühne bietet viel Platz zum Üben, von Kindern selbst gebastelte Masken hängen an der Wand und sorgen für das gewisse Theaterflair ebenso wie die angelehnten Kulissen. Eine Hockerreihe steht im Halbkreis vor der Bühne, vermutlich sitzen hier die kritischen Kollegen der gerade Probenden und geben dann ihre Kommentare ab.

Liesel Stauch, seit vielen Jahren nicht nur Vorsitzende der Grünwalder Laienspieler, sondern auch Regisseurin aller aufgeführten Stücke, wird hin- und hergehen, vielleicht auch mal auf die Bühne kommen und etwas korrigieren, oder sie ruft aus dem gemütlich aussehenden roten Sessel heraus, der ebenfalls unten steht, ihre Tipps hinauf zu den Kindern und Jugendlichen.

Detailansicht öffnen Die aktuelle Truppe der jungen Laienschauspieler in Grünwald. (Foto: Claus Schunk)

Zur Zeit können diese endlich wieder proben, nachdem sich in den zwei Corona-Jahren vieles verlaufen hat. "Das war schrecklich", sagt Stauch. Die Kontinuität ging leider verloren, das angefangene Stück Schneeweißchen und Rosenrot wurde nicht zu Ende eingeübt. Zum Neuanfang hat man sich jetzt für ein neues Stück entschieden, den "Wettlauf zwischen Hase und Igel". Immer mittwochs von 17 bis 18.30 Uhr wird geprobt. Wenn nicht genügend Kinder zur Verfügung stehen oder ihre Rollen sehr klein sind, bekommen sie eine Doppelrolle.

Die Probenräume im zweiten Untergeschoss der Bibliothek, zu denen auch ein Bastelraum und ein Kleiderfundus gehören, sind gerade von der Gemeinde frisch renoviert worden. Vielleicht in weiser Voraussicht auf 2023, denn dann wird im November das 60-jährige Bestehen gefeiert. Heute aber schauen wir nochmal zurück in die Geschichte und betrachten ein Video, das Liesel Stauch seinerzeit zur Einweihung dieser Proberäume aufgenommen hat. Das war im Jahr 1993.

Launige Reden, in denen immer wieder amüsante Erwähnungen der tiefgelegenen Location auftauchen, werden vom damaligen Bürgermeister Hubertus Lindner und von August Everding gehalten. Im Publikum begrüßt wird noch der alte Bürgermeister Franz Rieger. Lindner nennt die Kellerräume freundlich "Souterrain", Everding hat eine noch bessere Definition: "Das hier ist das Fundament", sagt er lachend. Zum Proben sind die Räume auf jeden Fall gut geeignet, vor allem an heißen Sommertagen. Und schließlich mussten die Laienspieler seinerzeit schnell etwas finden, nachdem das Haus der Jugend abgerissen worden war, in dem sie vorher untergekommen waren. Die Aufführungen der vielen Stücke finden natürlich nicht im Souterrain statt, sondern auf der großen Bühne im Bürgerhaus Römerschanz.

Detailansicht öffnen Der Kostümfundus der Laienspieler ist gut gefüllt. (Foto: Claus Schunk)

Liesel Stauch kam mit ihrem theaterspielfreudigen Sohn Peter 1982 zu den Laienspielern - er ist übrigens mittlerweile Fernsehregisseur. 1985 wurde sie stellvertretende Vorsitzende, 1993 Vorsitzende. Damit beerbte sie Gustava Everding in dieser Position. Bis heute wurden weit mehr als 100 Stücke aufgeführt, viele Märchen, aber auch "Biedermann und die Brandstifter" oder der "Sommernachtstraum". Was man so zum Regieführen braucht, hat sie sich selbst beigebracht. "Ich bin Autodidaktin", sagt Stauch. Entstanden ist die Laienspielergruppe bereits in den Sechzigerjahren. Eine Grünwalder Mutter hat sie ins Leben gerufen, den Verein gründete sie aber erst im November 1983, zwei Jahre vor ihrem Tod.

Im Jahr 1990 ereignete sich ein Glücksfall für die Laienspieler. Die damals 90-jährige Ilse Wagner kam auf die Truppe zu, nachdem sie eine Aufführung angeschaut hatte. "Ich schenke Ihnen alle meine Kostüme und die Stücke, die ich geschrieben habe", sagte sie. Ilse Wagner war Schauspielerin und lebte seit 1935 in Grünwald. Neben ihren Auftritten hatte sie eine Puppenbühne selbst gebastelt, mit der sie in der eigenen Wohnung in Grünwald unter dem Titel "Märchenland" Aufführungen für Kinder machte. Die Stücke schrieb oder bearbeitete Ilse Wagner selbst. Auch Hubertus Lindner hatte schon als Fünfjähriger bei diesen Aufführungen zugeschaut. Wagner gründete eine Kindergruppe, die zahlreiche Stücke aufführte, sogar in den Kammerspielen. 1976 gab die 1904 Geborene ihre letzte Vorstellung. Die Kinder und Jugendlichen der Grünwalder Laienspieler sorgen nun seit Jahrzehnten dafür, dass die Stücke von Ilse Wagner weiterhin aufgeführt werden. Auch die geerbten Kostüme sind noch immer wertvoll und werden benutzt. Mit 96 Jahren hat Ilse Wagner zuletzt eine Aufführung der Laienspieler gesehen. Sie starb 2001.

Liesel Stauch hält Wagners Andenken aufrecht, indem sie weiterhin die Stücke der Grünwalderin mit den neuen Generationen einübt. Sie freut sich über die renovierten Räume. Die Wände erstrahlen nun wieder in frischem Weiß und der Parkettboden wurde vollständig aufbereitet. Damit die Arbeiten ohne Komplikationen ablaufen konnten, mussten alle Requisiten und Zubehör davor verräumt werden - viel Arbeit angesichts des gewaltigen Fundus, der in sechs Jahrzehnten zusammengekommen ist. Dabei halfen neben Mitarbeitern der Gemeinde auch die Mitglieder des Theatervereins. Liesel Stauch freut sich auch über die wieder begeistert und vollzählig erscheinenden kleinen Schauspieler. Und auf das große Jubiläumsjahr 2023.