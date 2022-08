Von Annette Jäger, Gräfelfing

Die Entscheidung ist für viele lärmgeplagte Gräfelfinger ein Meilenstein: Jetzt gilt in der Nacht Tempo 30 auf der Planegger und Pasinger Straße, die eine der Hauptverkehrsachsen durch Gräfelfing bilden. Das neue nächtliche Tempolimit zwischen 22 und 6 Uhr bedeutet für die Pasinger Straße, dass dort in einem Streckenabschnitt sogar ganztägig nur maximal Tempo 30 gefahren werden darf. Denn seit 2017 besteht dort bereits das Tempolimit für das Teilstück südlich der Großhaderner Straße in den Stunden zwischen 6 und 22 Uhr.

Für das Tempo-Limit hat die Gemeinde Gräfelfing gemeinsam mit dem Landratsamt jahrelange gekämpft - nicht zuletzt auch, weil die Anwohner den Verkehrslärm immer wieder thematisiert und mit Unterschriftenaktionen dem Thema Nachdruck verliehen haben. Da es sich um die Staatsstraße 2063 handelt, hat die Gemeinde selbst keine Befugnis, eine Geschwindigkeitsbegrenzung durchzusetzen. Zuständig ist das Landratsamt, allerdings nur in Abstimmung mit den übergeordneten Behörden, in diesem Fall ist das die Regierung von Oberbayern. Die rechtlichen Hürden für ein Tempolimit auf derartigen Staatsstraßen mit hoher Verkehrsbedeutung seien "verständlicherweise hoch", sagte Landrat Christoph Göbel (CSU). "Die nächtlichen Belastungen durch Verkehrslärm haben jedoch dazu geführt, dass zugunsten von Tempo 30 entschieden werden konnte."

Die Schilder stehen zum Teil bereits

Die neuen Tempo-Regelungen werden vom Staatlichen Bauamt Freising umgesetzt und gelten, sobald die neuen Verkehrsschilder installiert sind. Auf der Pasinger Straße ist das bereits der Fall. Wann die Beschilderung an der Planegger Straße erfolgen wird, konnte das Staatliche Bauamt noch nicht verbindlich mitteilen. "Nun ist ein wichtiger Schritt gemacht in Richtung Verkehrsberuhigung auf dieser zentralen Ortsachse. Ich begrüße natürlich jegliche Maßnahme, die dazu beiträgt, dass der Verkehr hier ruhiger läuft", sagte Bürgermeister Peter Köstler (CSU).

Für die Anwohner der Planegger Straße bedeutet das nächtliche Tempolimit zumindest einen Teilerfolg. Gewünscht hätten sie sich sicherlich, dass auch tagsüber Tempo 30 gilt. Rechtlich sei das jedoch nicht möglich, erklärte der Bürgermeister. Allein die Lärmbelästigung reicht als Begründung nicht aus. Hier muss Tempo 30 tagsüber zur Verkehrssicherheit beitragen - auf dem Abschnitt in der Pasinger Straße ist das gegeben, auf der Planegger Straße offenbar nicht.