Von Iris Hilberth, Unterhaching/Ottobrunn

Wer nach dem Blick auf den aktuellen Inzidenzwert am Montag begeistert seine Einkaufstour im Landkreis geplant hatte, wird womöglich enttäuscht vor den geschlossenen Toren so manches Baumarktes oder Gartencenters gestanden sein. Denn die Rechnung mit den Infektionszahlen, die das Robert-Koch-Institut (RKI) jeden Tag herausgibt, wird immer komplizierter. "Click and Meet"? Oder "Click and Collect"? Ob man mit negativem Test in einen Laden hinein darf oder Waren nur abholen, ist eine Frage, die selbst Datenfreaks mitunter vor Herausforderungen stellt.

Als Grenzwert, an dem sich das entscheidet, gilt nach der am Wochenende in Kraft getretenen Notbremse eine Inzidenz von 150 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner. Dennoch berichtete ein Kunde, der im Unterhachinger Gewerbegebiet eigens einen Schnelltest gemacht hatte, um im Baumarkt Farbe zu kaufen, was er dort von einem Mitarbeiter erfahren musste: Hier kommt keiner mehr rein. Auch nicht mit Test. Man könne nur bestellte Produkte abholen. "Click and Collect" eben.

Auch beim Gartencenter in Sauerlach die Bestätigung: alles dicht im Landkreis. Dabei liegt die Inzidenz an diesem Montag bei 123,5, also deutlich unter der 150, ab der auch kein Einkaufen mit Termin und Test erlaubt ist.

Warum die Läden dennoch zubleiben, erklärt Christina Walzner, die Sprecherin des Landratsamts: Am Freitag hatte das bayerische Gesundheitsministerium festgelegt, welcher Landkreis in welchem "Inzidenzkorridor" liegt, und sich dabei an den Zahlen vom 20. bis 22. April orientiert. Zu dieser Zeit war der Landkreis München über der 150er-Marke. Folglich ist aktuell nur Abholen erlaubt - und zwar so lange, bis die Inzidenz wieder fünf Tage hintereinander unter 150 fällt.

Frühestens vom übernächsten Tag an sind dann Lockerungen und damit Einkaufen mit Termin und Test erlaubt. Nachdem der Landkreis am Montag zum dritten Mal in Folge unter 150 blieb, könnte schon am Freitag gelockert werden. Anders in der Stadt München. Die lag vorige Woche unter 150, daher gilt dort jetzt "Click and Meet", also Einkaufen nach Test, obwohl aktuell die Inzidenz mit 146,8 höher ist als im Landkreis.

Dass das kein Mensch mehr kapiert, merkt man auch beim Baumarkt Rettenberger in Ottobrunn. "Mein Bruder ist unser Corona-Beauftragter und studiert jeden Tag die neuen Regeln", sagt Inhaber Klaus Rettenberger. Oft kämen noch zusätzliche Informationen von den Einkaufsverbänden hinzu. "Seit zwei Wochen ist es wirklich schwierig", sagt der Firmenchef.

Viele Kunden hätten nicht verstanden, dass der Baumarkt geschlossen sei, obwohl die Inzidenz aktuell unter 150 liegt. Auch in Ottobrunn seien am Montag Kunden mit negativem Test "im Viertelstundentakt" vorgefahren. Rettenbergers Mitarbeiter lösten das Problem pragmatisch: Die Kunden gingen zurück auf den Parkplatz und riefen von dort aus im Geschäft an. Die Ware wurde dann zum Mitnehmen vor die Tür gebracht.