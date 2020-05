Michael und Stefanie Reiniger kümmern sich in Ottobrunn nach telefonischer Anmeldung um die Kunden.

Optiker und andere Firmen aus dem Gesundheitsbereich durften immer öffnen. Doch kaum jemand kommt in die Läden

Ob "systemrelevant" oder in den vergangenen Wochen zum Pausieren verpflichtet, Firmen aus dem Gesundheitsbereich haben viele Wege gefunden, der aktuellen Situation unternehmerisch zu begegnen. Optiker, die durchgehend arbeiten durften, haben die Ladenöffnungszeiten verkürzt und bieten einen Lieferservice an. Ebenso orthopädische Schuhmacher. Alle hoffen, dass sie möglichst bald wieder mehr Kunden bedienen können. Aber sie sehen auch die Notwendigkeit der Einschränkungen.

Die Situation bei Optikern, beispielsweise in Ottobrunn, ist unterschiedlich. Einige haben ganz geschlossen, andere das Personal reduziert oder einen Notdienst für kleinere oder größere augenoptische Probleme eingerichtet. Optik Weiglein bietet nach eigenen Angaben "für Menschen aus Pflegeberufen Termine rund um die Uhr an". Optiker Michael Reiniger führt das Geschäft aktuell mit seiner Frau allein. Sie bitten die Kunden, sich telefonisch anzumelden, um sie alleine im Laden bedienen zu können. Näher kann er die aktuelle Situation nicht schildern, das Telefon klingelt erneut. Fritz und Karola Geiger haben ihr kleines Brillengeschäft täglich nur noch drei Stunden über Mittag geöffnet. "Das reicht für die wenigen Kunden", sagt Karola Geiger, hofft aber auf bald mehr Arbeit.

Auch beim orthopädischen Schuhmacher Rüdiger Lanzhammer in Ottobrunn ist wenig los. Man merke, dass die Leute seltener zum Arzt gehen und vor allem ältere Personen sich nicht aus dem Haus trauen. Er hat seine sieben Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt. Jetzt nutzt er mit seiner Frau die Zeit, um aufzuräumen und Großputz zu machen. "Dazu haben wir sonst nicht so entspannt Gelegenheit", sagt Maja Lanzhammer. Vor den Ferien seien es nur ganz wenige Kunden gewesen, daher hätten sie im Laden Renovierungsarbeiten erledigt und nicht nur den Boden des Lagers im Keller aufbereitet, sondern im Erdgeschoss eine zusätzliche Wand mit Türe eingezogen, um einen separaten Verkaufsraum zu schaffen. Die alten Aufträge seien alle abgearbeitet. Viele Kunden hätten gebeten, dass sie ihnen die Schuheinlagen vorbeibringen. "Wir hoffen, dass es schnell wieder aufwärts geht", sagt Lanzhammer. Noch hätten sie keine staatlichen Hilfen gebraucht, aber für ihre Angestellten sei es wichtig, wieder voll arbeiten zu können.

Der stellvertretende Obermeister der Schuhmacherinnung für den Fachbereich Orthopädie, Andreas Moser aus Gröbenzell, erwartet, dass es in einigen Monaten sehr viel Arbeit gibt, wenn sich das Leben normalisiert und die Kunden neue Einlagen und Schuhzurichtungen brauchen. Viel Fachpersonal gebe es bei den orthopädischen Schuhmachern sowieso nicht. Wenn dann viele Aufträge auf einmal kämen, könnte es auch Engpässe bei den Grundbauteilen für Schuhe geben. Zumindest in Werkstätten, die etwa Schäfte aus Indien beziehen. Sein eigenes Geschäft öffnet er jetzt von Montag bis Donnerstag nur vormittags.

Den Nachmittag frei zu haben, sei "fast wie Ferien", sagt Moser gut gelaunt. Blicke man auf die Regelungen der Krankenkassen, habe die Pandemie auch Vorteile. "Der ganze Papierkram fällt aktuell aus, das ist viel weniger Arbeit", so Moser, offenbar gehe es mit Lockerungen im Verfahren auch. Aber Moser blickt mit Sorge in Richtung leere Wartezimmer, denn ohne Verordnungen gibt es keine Aufträge. Er habe in guten Zeiten "Geld zum Überleben" zurückgelegt, aber wisse, dass das nicht alle gemacht haben.

Einen klaren Strich hat die Heilpraktikerin Sabine Zacharski gezogen. Sie hat ihre Praxis in Neubiberg vorübergehend geschlossen und behandelt derzeit immer noch nur Notfälle: "Die Gesundheit ist für ältere Patienten das höchste Gut. Die muss geschützt werden. Ich weiß nicht, ob die sich auf dem Weg zu mir anstecken, also mache ich zu", sagt die Fachfrau für Naturheilkunde. Sie bietet zu homöopathischen Fragen für ihre langjährigen Patienten zweimal pro Woche eine Telefonsprechstunde an. Wenn jemand akute Schmerzen hat, behandelt sie diese notfallmäßig mit Schutzmaske und Handschuhen. Aber nur, wenn die Patienten keine Erkältungssymptome haben. Während der Zwangspause liest Zacharski zu Hause gerne Fachliteratur und geht ihrem großen Hobby, der Malerei, nach. Corona fordere viel, aber lasse auch Neues zu, sagt die ambitionierte Malerin optimistisch.