"Und jetzt freies Lachen!", verkündet Cornelia Leisch aus ihrer kleinen Zoom-Kachel links oben am Bildschirm. Nachdem die ersten Übungen so wenig Angst einflößend waren, dass man sich schon gefragt hatte, woher die jahrzehntelange Abneigung gegen Lachyoga eigentlich gekommen war, wird es jetzt ernst. Freies Lachen? Im Gehirn kommt so etwas an wie "freies Chinesisch" und die gleichzeitige Information, dass man das nicht vorrätig hat. Man versucht zwar, den Mund zu öffnen, doch heraus kommt nichts. Während aus dem Lautsprecher des Laptops mehr und mehr Hühnergeschnatter in diversen Tonlagen dringt, bringt man selbst nicht einmal ein Krächzen hervor. Lachen? Wie geht das überhaupt? Hat man überhaupt schon jemals gelacht?

Am Sonntag feiert der Europäische Berufsverband für Lachyoga und Humortraining sein 20-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass kann man einen Tag lang kostenloses Online-Lachtraining mitmachen, weitere Informationen dazu gibt es unter lachverband.org. Vorsitzende dieser Einrichtung mit rund 80 Mitgliedern aus Deutschland, der Schweiz und Österreich ist die Planeggerin Cornelia Leisch. Erfunden hat das Lachyoga der indische Arzt Madan Kataria 1995 in Mumbai, wo er auch die ersten Lach-Klubs gründete. Die Idee verbreitete sich auf der ganzen Welt. Den Münchner Lachtreff im Westpark gibt es seit 17 Jahren. Cornelia Leisch lernte ihn kennen, als sie 2001 von einer nicht glücklich verlaufenen Auswanderung nach Venezuela und in die Dominikanische Republik zurück nach Deutschland kam. Weder Sonne noch ein Souvenirladen am Strand oder eine romantische Liebe dort hatten ihre Depressionen verschwinden lassen. Das schaffte erst der Kontakt zum Lachyoga.

Zuerst nahm sie einfach an den Lachtreffs teil. "Ich ging dort hin, folgte den Anleitungen zu den Lachübungen und musste sonst nichts tun. Ich musste mich nicht präsentieren, musste nichts sagen, keiner stellte Erwartungen an mich und nach einer Stunde Lachen in der Gruppe fühlte ich mich wie ein anderer Mensch. Mein Körper war durchströmt von Glücksgefühlen. Das war wie eine Offenbarung." So beschreibt Leisch ihre ersten Lach-Versuche. Irgendwann übernahm sie die Leitung des Westpark-Lachtreffs. Wegen Corona bietet sie die Lachtrainings zurzeit via Zoom an. Als Vorsitzende des Verbands organisiert sie auch die Ausbildungen zum Lachtrainer.

Nach der reinen Lehre soll man das Lachen vortäuschen. Aber Cornelia Leisch ist da nicht so streng

Lachen auf Kommando? "Ja, da gibt es viele Vorbehalte", sagt Leisch am Tag nach dem Zoom-Training im Café Sickinger in Planegg. Viele Menschen dächten dabei an künstliches Lachen, an Falschheit, an kaltes Lachen, sagt Leisch. "Ich habe fünf Jahre gebraucht, bis der Lachklub im Westpark lief." Eben weil viele Leute von dem Gedanken an solche Dinge verschreckt würden. Deshalb hat Leisch auch die Richtung im Lachtraining gewechselt. Der Erfinder Kataria gab das Motto aus: Fake it until you make it. Also: Täusche es vor, bis du wirklich lachst. Gerade das aber wollen viele Menschen nicht, sie kommen sich einfach zu komisch dabei vor.

Obwohl Cornelia Leisch auch nach dieser Methode ihre Ausbildung gemacht hatte, fand sie den Vertreter einer anderen, sanfteren Richtung besser, der diese 2006 gründete: den Franzosen Sebastien Gendry - der übrigens auch am Sonntag via Zoom unterrichten wird. Er ist der Meinung, dass man nichts Künstliches machen sollte beim Lachtraining. Muss man nicht lachen, ist es eben so. "Das Lachen sitzt in uns und will ohnehin raus", sagt Leisch. Deshalb werde es dann erscheinen, wenn die Zeit reif sei. Viele Menschen hätten nun mal große Hemmungen und viele negative Bewertungen im Hinterkopf. Der Satz "Lach nicht so blöd!" oder das Thema Auslachen sei bei vielen präsent. Sich zu trauen zu lachen, sei eben nicht so einfach.

Das Gegacker der alten Hasen steckt an

Da Cornelia Leisch dies in einer kleinen Einführung vor der Zoom-Schnupperstunde den Teilnehmern verraten hat, ist das Erlebnis der eigenen Lachverweigerung kein Grund, schnell auf "Verlassen" zu klicken. Man darf einfach zuhören, wie die anderen lachen. Selbstverständlich auch nicht alle. Ein genauerer Blick auf die kleinen Kacheln mit Gesichtern verrät, dass manche ebenfalls etwas verwirrt dreinschauen. Andere aber sind geradezu eine Einladung, ebenfalls zu lachen. Etwa Ralph, der mit einer solch amüsanten Leichtigkeit und ohne jedes Holpern lacht, sich dabei im Stuhl zurücklehnt, manchmal auch ein bisschen juchzt. Oder Sonja rechts unten mit ihrem Gegacker und Gekicher, die scheint ebenfalls kein Problem zu haben, das Lachen rauszulassen. Vermutlich sind diese Lachkönner die "alten Hasen", die Leisch anspricht. Nämlich die, die gerade einen fünfwöchigen Lachkurs hinter sich haben. In der letzten Stunde dürfen dann immer Neulinge dazukommen. Das sind nun wir, die wir vor dem freien Lachen scheuen wie ein Pferd vor dem Hindernis.

Aber bis dahin war es auf jeden Fall schon wunderbar und total entspannt, voller kindlicher Leichtigkeit. Klatsch- und Fingerübungen, bei denen man lustigerweise durcheinander kommen konnte - dabei laut aussprechend "Ho ho ha ha ha". Atemübungen mit Arme hoch und runter, Aufstehen und hin und her wackeln. Vier Kategorien von Übungen gehören zu einem Lachtraining: Körperübungen, Atemübungen, positive Verstärker ("Au ja" rufen, Arme hoch werfen) und dann zu guter Letzt die Lachübungen.

Bevor das Meeting zu Ende ist, entdeckt man dann doch noch seine Lachmuskeln und zwar, indem man einfach nur noch Ralph anschaut und - nein, nicht über ihn, sondern mit ihm lacht. Er ist einfach Klasse. Und der Vorteil bei Zoom ist ja: So genau kann keiner zugucken. Was man dann zustande bringt, ist auch noch kein lauthalses, freies Lachen, sondern eher ein noch ziemlich unterdrücktes. Trotzdem, als alle danach eine Weile die Augen schließen, spürt man sie tatsächlich: die Endorphine. Eine süße kleine Dosis. Gerade genug, um Lust auf mehr zu bekommen.