Von Angela Boschert, Ottobrunn

Am Mittwoch wird es für Susanne Schauer spannend: An diesem Tag erhält die 28-Jährige symbolisch die Schlüssel für das Stift Brunneck in Ottobrunn, dessen neue Direktorin sie dann ganz offiziell wird. Gisela Hüttis, die das Seniorenheim des Kuratoriums Wohnen im Alter (KWA) 32 Jahre lang geleitet hat, wird ihre Lebensaufgabe diese Woche in die Hände der Jüngeren legen - und zwar ausgesprochen gerne. "Das ist eine so glückliche Überleitung, wo hat man das schon?", sagt Hüttis und findet sich von ihrer Nachfolgerin bestätigt: "Mein Ziel ist, dass sich die Mitarbeiter und Bewohner gut aufgehoben und wertgeschätzt fühlen."

Seit 2017 ist die neue Heimleiterin beim Kuratorium Wohnen im Alter. Sie hatte nach ihrem Studium in Management in der Gesundheitswirtschaft zunächst ein zweijähriges Traineeprogramm absolviert, dann war sie drei Jahre Hausleitungsassistenz im Stift Rottal und seit 2021 in gleicher Position im Hanns-Seidel-Haus Ottobrunn. In den letzten zwei Jahren war sie zugleich im Stift Brunneck als Qualitätsmanagementbeauftragte tätig. Schauer kennt also ihre neue Arbeitsstätte.

In beiden Häusern hat die 28-Jährige die ganze Bandbreite an Hausleiteraufgaben kennengelernt und von den langjährigen Stiftsdirektorinnen Gisela Hüttis und Ursula Cieslar erfahren, was auch wegweisend ist: Sei es, eng mit dem Stiftsbeirat zusammen zu arbeiten, Netzwerke zu pflegen oder den guten Draht zur Gemeinde Ottobrunn zu halten. Für die Bewohner im Brunneck selbst ist die "familiäre Atmosphäre" im Haus wichtig. Um diese zu erhalten, brauche das kleinste Wohnstift des KWA eine gute Organisation im Haus sowie ein gutes Zusammenspiel der Abteilungen, sagt Schauer und betont, sie wolle auch Traditionen wie den Osterbrunnen oder den Literaturwettbewerb für Schüler fortführen.

Insgesamt ist Schauer sehr zuversichtlich, die Arbeit ihrer Vorgängerin in deren Sinne weiterführen zu können, selbst wenn sie keine solche musikalische Begabung habe wie Gisela Hüttis. Doch immerhin wird Hüttis weiterhin mit ihrer Gitarre ins Haus und in weitere KWA-Einrichtungen im Münchner Raum kommen und mit den Bewohnern singen und musizieren, wie sie es immer getan hat. "Ich bin nicht weg, ich kann mich in einer anderen Rolle hier weiterhin einbringen, habe aber keine Verantwortung mehr", freut sich bisherige Chefin.

Ob sie es war, die für die Schlüsselübergabe am Mittwoch den Jazzpianisten Bernd Lhodzhky eingeladen hat, damit die kleine Feier wie bisher gewohnt musikalisch umrahmt wird? Die alte und neue Stiftsdirektorin verraten es nicht. Sie lächeln vielsagend.