11. August 2019, 22:07 Uhr Kurzzeitpflege Urlaub für alle

Wenn Angehörige mal eine Pause brauchen, können sie für ihre Verwandten die Kurzzeitpflege nutzen. Die gefällt manchen so gut, dass sie nicht mehr heimwollen

Von Anna-Maria Salmen, Landkreis

Seit einiger Zeit sind wieder Sommerferien in Bayern, viele Familien freuen sich auf den lang ersehnten Urlaub. Wer jedoch zuhause einen alten oder kranken Menschen pflegt, den stellt eine Reise oft vor große Herausforderungen. Eine Lösung kann die Kurzzeitpflege sein: Bedürftige können dabei für begrenzte Zeit in einer Pflegeeinrichtung wohnen und versorgt werden. Bis zu acht Wochen jährlich ist das möglich. Bei Menschen mit den Pflegegraden zwei bis fünf übernimmt die Pflegeversicherung die Kosten bis zu einem Höchstbetrag von 1612 Euro pro Jahr.

"Kurzzeitpflege ist ein Riesen-Thema", sagt Christoph Kugler, Leiter des Alten- und Pflegeheims Sankt Katharina Labouré in Unterhaching. Allgemein sei das Angebot sehr gefragt, "im Sommer natürlich mehr". "Kurz vor den Ferien häufen sich immer die Anfragen", sagt auch die Leiterin des Caritas-Hauses Sankt Gisela in Gräfelfing, Mirjam Dirscherl. Der Grund dafür ist nach Ansicht Kuglers allerdings nicht nur die Urlaubszeit: Viele Menschen könnten beispielsweise direkt nach einem Krankenhausaufenthalt für einige Zeit nicht mehr zuhause versorgt werden. Gerade im Sommer komme das oft vor. In Sankt Katharina Labouré gibt es ein festes Zimmer, das für die Kurzzeitpflege reserviert ist. "Das ist immer weit im Voraus ausgebucht", sagt der Heimleiter. Je nach Bedarf könnten auch kurzfristig weitere Plätze eingestreut werden, momentan sei aber nichts mehr frei.

Ähnlich handhabt auch das Hanns-Seidel-Haus in Ottobrunn die Verfügbarkeit der Kurzzeitpflege. "Wir haben keine festen Plätze dafür", sagt Heimleiterin Ursula Cieslar. Das biete eine bessere Planbarkeit, denn würden mehrere Zimmer nur für die Kurzzeitpflege reserviert, müsse man zwangsläufig immer wieder mit leer stehenden Betten rechnen. "Das ist für die Heime unattraktiv", sagt auch Kugler. Cieslar berichtet von vielen reinen Kurzzeitpflegeeinrichtungen, die aus diesem Grund bereits vor Jahren hätten schließen müssen.

Die Caritas wendet bei der Vergabe von Kurzzeitpflegeplätzen in ihren Einrichtungen das Modell "Fix plus x" an, wie die Geschäftsführerin der Altenheime Doris Schneider erklärt. Jedes der 28 Pflegehäuser in und um München reserviert dabei eine bestimmte Anzahl an Betten, die sich nach der Größe des Heims richtet. Im Gegenzug erhalten die Einrichtungen verbesserte wirtschaftliche Rahmenbedingungen bei der Preisbildung für diese Plätze. Zusätzlich haben sie die Möglichkeit, spontan weitere Kurzzeitpflegegäste aufzunehmen. Schneider rät Angehörigen, auf der Suche nach einem Platz möglichst flexibel zu sein, sowohl zeitlich als auch örtlich. Denn es komme zwar vor, dass im gewünschten Heim nichts mehr frei sei, doch die Caritas biete die Möglichkeit, in weiteren Häusern in der Umgebung doch noch ein Zimmer für die Kurzzeitpflege zu finden.

Dass die Kurzzeitpflege nicht nur eine Entlastung für die Angehörigen sein kann, sondern auch eine Art Urlaub für die Senioren selbst, dafür sorgt in den meisten Einrichtungen ein vielfältiges Programm. Denn die Gäste werden in die Aktivitäten eingebunden, die die Betreuer auch für die dauerhaften Bewohner anbieten. Gedächtnistraining, Bewegungsübungen, Gymnastik, Singen und Musizieren - all das steht in fast jedem Pflegeheim regelmäßig auf dem Plan. Das Hanns-Seidel-Haus in Ottobrunn achtet beispielsweise bei kleineren Ausflügen zum Eis-Essen oder einem Grillfest im Sommer darauf, dass alle Senioren in die Gemeinschaft integriert werden. Auch demente Gäste nehmen meist sofort an den Aktivitäten teil. "Das ist wichtig, damit sie sich nicht allein gelassen fühlen", sagt der Unterhachinger Heimleiter Kugler. Dennoch kann ein kurzzeitiger Ortswechsel für Personen mit Orientierungsproblemen schwierig sein, sagt Dirscherl aus Gräfelfing. Die Beratung vor der Buchung sei in diesen Fällen unerlässlich. Es komme auch vor, dass sie den Angehörigen von der Kurzzeitpflege abrate.

Das breit gefächerte Angebot der Kurzzeitpflege überzeugt einige Senioren so sehr, dass sie nach ihrem Besuch gar nicht mehr nach Hause möchten. "Es ist ein häufiger Wunsch, danach zu bleiben", erzählt Kugler. Oft sei das allerdings aufgrund langer Wartelisten schwierig. "Wir können uns vor Anfragen nicht retten." Auch Dirscherl hat die Erfahrung gemacht, dass viele die Kurzzeitpflege als "Wohnen auf Probe" nutzen. Man könne für einige Wochen ungezwungen ausprobieren, ob der Pflegebedürftige sich gut einlebe oder ob ihm das Leben im Heim gefalle. "Viele verlieren dadurch die Ängste vor einem Pflegeheim", sagt die Gräfelfinger Heimleiterin. "Sie merken, dass sie plötzlich wieder viel mehr machen können, sei es durch neu geknüpfte Kontakte oder durch Veranstaltungen."

Mirjam Dirscherl erinnert sich gerne an einen Mann zurück, der vor längerer Zeit zur Kurzzeitpflege in das Haus Sankt Gisela gekommen war. Auch wenn der Senior nicht komplett in das Heim gezogen ist: "Er hat hier eine Bewohnerin kennengelernt, die er auch heute noch jede Woche besucht."