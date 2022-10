In Siegertsbrunn kennt in jeder. Und auch viele weit darüber hinaus. Fritz Maurer hat den Kurvenwirt als Gastronom zum Florieren gebracht. Jetzt braucht er Hilfe. Denn er ist zum zweiten Mal an Leukämie erkrankt. Die Freiwillige Feuerwehr in Siegertsbrunn, der Burschenverein und die Gemeinde haben nun eine Aktion gestartet, um einen passenden Stammzellenspender zu finden. Es geht vor allem darum, zunächst viele Menschen dazu zu bringen, sich an einer Stammzellen-Registrierungsaktion zu beteiligen, die am Sonntag, 16. Oktober, im neuen Feuerwehrhaus in der Egmatinger Straße 13 a stattfindet. Dabei wird mit einem Wattestäbchen ein Abstrich in der Wange genommen. Unterstützt wird die Aktion von der gemeinnützigen DKMS GmbH in Tübingen, die eine große Datenbank unterhält und weltweit Blutkrebspatienten hilft.

Fritz Maurer hat den "Alten Wirt", der am Ort vor allem unter dem Namen Kurvenwirt bekannt ist, vor zehn Jahren übernommen. Mit seiner Erkrankung geht er offen um. Diese brach erstmals vor zwei Jahren aus. Von Oktober 2020 bis August 2021 habe er harte Chemotherapien inklusive Bestrahlungen über sich ergehen lassen, sagt er. Er sei dann als gesund entlassen worden. In dieser Zeit habe er mit großem Einsatz mit Familie und seinen Beschäftigten, die er alle habe halten können, den Betrieb durch die Corona-Pandemie geführt. In diesem Sommer brach die Leukämie-Erkrankung erneut aus.

Laut Mitteilung aus dem Rathaus ist die Betroffenheit am Ort groß. Jeder im Alter von 18 bis 55 Jahren könne sich von der DKMS als Stammzellenspender registrieren lassen. Am Aktionstag ist eine Registrierung von 11 bis 15 Uhr möglich. Es werde ein Rahmenprogramm geben, heißt es, wofür man weitere Vereine als engagierte Unterstützer habe gewinnen können. Das Programm werde in den kommenden Tagen bekannt gegeben. Parallel dazu läuft eine Online-Registrierungsaktion unter dem Link: www.dkms.de/fritzi.