Das Kurt-Huber-Gymnasium in Gräfelfing ist zum zweiten Mal Sieger des bundesweiten Schulwettbewerbs "Alle für eine Welt für alle" geworden. Das Gymnasium hat den mit 5000 Euro dotierten Schulpreis für sein nachhaltiges und vielfältiges Engagement zu globalen Entwicklungen erhalten. Die Prämie soll in Schulprojekte fließen. Hinter dem Preis steht das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Lob erhielt das Gymnasium für das gemeinsame Schulziel, ein globales Verantwortungsbewusstsein zu entwickeln, gemeinsam Ungerechtigkeiten und Krisen wahrzunehmen und nach Lösungen zu suchen. Die Schule hat 17 Ziele zur nachhaltigen Entwicklung formuliert, die im Unterricht, in Arbeitsgemeinschaften und Partnerschaften verfolgt werden - die Schulimkerei, ein Reparaturcafé oder der Gemüseacker auf dem Schulhof sind Beispiele für die Umsetzung. Außerdem pflegt die Schule seit vielen Jahren eine Partnerschaft mit einer Schule in Tansania. Acht Schülerinnen und drei Lehrer aus Tansania sind von kommender Woche an für drei Wochen im Kurt-Huber-Gymnasium zu Gast.