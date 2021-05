Wer beim Radfahren Spaß haben möchte, muss sich auf dem Fahrrad sicher fühlen. Neben der Verkehrssicherheit sind auch das souveräne Beherrschen des Rades sowie ein dem Verkehr angepasstes, rücksichtsvolles und vorausschauendes Fahren notwendig. Der ADFC München hat daher zum Saisonbeginn eine Reihe von Fahrsicherheitstrainings für Neu- und Wiedereinsteiger sowie für ältere Menschen konzipiert. Die Kurse finden im Stadt- und Landkreisgebiet statt und beginnen an diesem Samstag, 15. Mai, um 13.45 Uhr (Treffpunkt: Großhadern, U-Bahnstation). Weitere Termine werden am 21. Mai in Höhenkirchen/Siegertsbrunn sowie am 12. Juni in Unterhaching angeboten. Nähere Informationen zu den Kursinhalten, der Anmeldung sowie zu Ersatzterminen bei schlechtem Wetter finden interessierte Radfreunde unter www.adfc-muenchen.de/radfahrschule.