Die Ruhe und Klarheit des Wassers, die Gedanken eines Bademeisters, das Tagwerk der Fischer, die Unruhe der Wellen, der Sturm - in seinem Album "Ein Tag am See" hat der Komponist und Pianist Thomas Schwaiger Impressionen aus einem Leben im Fünf-Seen-Land in Klangbilder verwandelt. Am Donnerstag, 28. April, wird das Thomas Schwaiger Trio das Album im Kupferhaus Planegg, Feodor-Lynen-Straße 5, präsentieren. Die Stücke sind allesamt Eigenkompositionen des in Greifenberg am Ammersee lebenden Schwaiger. Im Zusammenspiel mit Tom Hauser (Kontrabass) und Christoph Holzhauser (Schlagzeug) will er einen jazzig-poppigen Kosmos entfalten: Atmosphärische Klänge, lyrische Melodien, träumerische Improvisationen, kreativ rhythmisierte Passagen. Das vom Kulturförderverein Würmtal veranstaltete Konzert beginnt um 20 Uhr. Karten im Vorverkauf gibt es unter anderem über www.muenchenticket.de, im Rathaus Planegg und an der Abendkasse.