Der Kunstverein Ottobrunn zeigt in seiner aktuellen Ausstellung klassisch-abstrakte Arbeiten der Künstlerin Christina Corell. Die Werkschau "The Beauty of Vessels", die an diesem Samstag, 12. November, mit einer Vernissage in der Galerie "Treffpunkt Kunst" gefeiert wird, gibt mit ihrem Titel zugleich einen Hinweis auf die kalifornische Herkunft der Malerin:"Schöne Formgebung", so wiederum übersetzt die Kuratorin Anna Arndt vom Kunstverein die Arbeitsweise von Christina Corell, unvollkommene Gefäße, Gläser und Vasen auf die Leinwand zu bringen, inspiriert vom japanischen Wabi-Sabi, Schlichtheit und Vergänglichkeit zum imperfekten Schönheitsprinzip zu stilisieren. Die Vernissage beginnt um 15 Uhr, die Finissage ist am Sonntag, 27. November.