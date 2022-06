In der neuen Ausstellung des Kunstvereins Ottobrunn stehen Arbeiten der Siegertsbrunner Künstlerin Roswitha Böhm im Mittelpunkt: Sie hat für die künstlerische Leiterin des Kulturvereins, Anna Arndt, ihr Archiv geöffnet und zeigt ihr Lebenswerk: Malerei und experimentelle Druckgrafik. Künstlerin und Kuratorin kennen sich seit vielen Jahren. Roswitha Böhm hat ihre Schülerin Anna Arndt immer wieder inspiriert. An diesem Freitag, 10. Juni, findet die Vernissage in der Galerie "Treffpunkt Kunst", Rathausstraße 5, statt, Beginn ist um 18 Uhr. Die Ausstellung "Lebenswerk" ist bis 30. Juni zu sehen. Geöffnet ist die Galerie donnerstags und freitags von 15 bis 18 Uhr, samstags von 10 bis 13 Uhr.