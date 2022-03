An diesem Samstag, 26. März, endet die aktuelle Ausstellung des Kunstvereins Ottobrunn standesgemäß mit einer Finissage. Zum Künstlergespräch (10 bis 13 Uhr) stellen sich dabei Jutta Körner, die ihre Skulpturen und Objekte in den vergangenen Wochen in der Galerie "Treffpunkt Kunst" gezeigt hat, sowie - neu - Annegret Poschlepp. Die Ottobrunner Malerin ist in dieser Woche kurzfristig als ausstellende Künstlerin für Judith Jansen eingesprungen. Die Möglichkeit, Poschlepps Bilder (und Körners Skulpturen) zu sehen, gibt es auch noch an diesem Freitag (15 bis 18 Uhr).