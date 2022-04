Der Münchner Künstler Roland Blüml ist in diesem Monat zu Gast in der Galerie "Treffpunkt Kunst". Er präsentiert dort, in der Ortsmitte Ottobrunns, einen Rückblick auf seine grafischen Arbeiten. Und die sind allein schon wegen der Art des kreativen Entstehungsprozesses, ein Tiefdruckverfahren, etwas Besonderes. Blüml ist Experte für "Mezzotinto", die wohl schwierigste Technik in der künstlerischen Druckgrafik. Nur wenige Abzüge sind möglich, auf Probedrucke wird verzichtet. Zu sehen sind die Werke Blümls bereits diese Woche, aber am kommenden Samstag, 9. April, ist die offizielle Vernissage, Beginn 15 Uhr. Im Vordergrund stehen "Europäische Reiseerinnerungen" des Kunsthandwerkers - auf diese bescheidene Berufsbezeichnung legt Blüml Wert, wie der Kunstverein Ottobrunn in seiner Pressemitteilung erklärt. Wie es dort heißt, sei man dem Künstler verbunden, dass er seine Geheimnisse teilen möchte und für Gespräche zur Verfügung steht. Die Einführung am Samstag wird Anna Arndt, die künstlerische Leiterin des Kunstvereins halten. Die Ausstellung dauert bis 30. April, die Galerie ist geöffnet Donnerstag und Freitag von 15 bis 18 Uhr sowie am Samstag von 10 bis 13 Uhr.