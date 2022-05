In Ottobrunn steht die Kunst im Monat Mai quasi in voller Blüte. Oder anders gesagt: Der Kunstverein Ottobrunn eröffnet in dieser ersten Woche des so genannten Wonnemonats gleich zwei Ausstellungen. Zum einen zeigen 20 Mitglieder des Kunstvereins von diesem Montag, 2. Mai, an im Rathaus unter dem Titel "Letztes Jahr" verschiedene Werke, die 2021 entstanden oder davon inspiriert sind. In allen Arbeiten spiegle sich "die Freiheitsliebe und das ausgelassene Leben wider", wie es in der Ausstellungsankündigung heißt.

Das Leitmotiv für die Werkschau im "Treffpunkt Kunst", der Galerie des Vereins, heißt "Sicht-Achsen". Hier zeigt die Münchner Malerin Sabine Ziegler von Donnerstag, 4. Mai, an großformatige Aquarelle von immenser Leuchtkraft und Farbigkeit. Zu sehen sind dort außerdem Coudrage-Arbeiten der Textilkünstlerin Franziska Polzer-Foreman, Werke in einer von der Künstlerin selbst entwickelten Technik, durch die ein Relief aus Furchen und Fransen, Linien und Farben entsteht. Die Vernissagen finden beide am Freitag, 6.Mai, statt. Sie beginnen um 18 Uhr im Rathaus Ottobrunn und danach um 19.30 Uhr in der Galerie Treffpunkt Kunst.