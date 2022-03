Von Udo Watter, Ottobrunn

Einer "Kraft Gestalt verleihen, ohne ihr Gewalt anzutun" - so beschreibt Jutta Körner die Intention und Inspiration ihrer künstlerische Arbeit: Die freischaffende Künstlerin, die ein Atelier in der Reismühle Gauting hat, gestaltet Skulpturen und Objekte aus Ton und Bronze, die durch ihre archaischen Kräfte in Gestalt und Material wirken. Zusammen mit der Malerin und Grafikerin Judith Jansen präsentiert Körner jetzt ihre Werke in der Ottobrunner Galerie "Treffpunkt Kunst". Die in Münchner lebende Jansen stellt in ihren Bildern Lebensszenen und Avatare vor, zu denen sie durch ein Foto ihrer Großmutter inspiriert wurde: Das Kunstprojekt ihrer fiktiven Nachrichten gewann 2020 als Installation den Wettbewerb "Welche Farbe hat die Zukunft" des Münchner Künstlerhauses.

Mit dieser Werkschau eröffnet der Kunstverein Ottobrunn gleichzeitig seine Ausstellungssaison 2022. Zu sehen sind Jansens und Körners Arbeiten schon seit Anfang März, die eigentliche Vernissage findet aber an diesem Samstag, 12. März, statt, Beginn 15 Uhr. Begrüßen wird das Publikum der neue Vorsitzende Rainer Binsch, die Einführung hält Anna Arndt, die künstlerische Leiterin des Vereins. Sie ist derzeit neben Binsch und Schatzmeisterin Elke Schäffer-Lürssen im Vorstand. Hinzu kommt noch Sabine Zacharski als dritte Vorsitzende, sie ist wie Binsch Vorsitzende in Kooptation, was bedeutet: Sie sind kommissarisch berufen und müssen in einer ordentlichen Mitgliederversammlung, die voraussichtlich am 10. Mai stattfindet, noch durch eine Wahl bestätigt werden. Elfie Bilger, die nach dem überraschenden Rücktritt der vorherigen Kurzeit-Vorsitzenden Jörg und Domenika Egerer im Dezember zunächst als zweite Vorsitzende in Kooptation eingesprungen war, hat sich schon wieder von ihrer Funktion zurückgezogen. Sie will sich offenbar verstärkt auf ihre künstlerische Arbeit konzentrieren und mit anderen Künstlerinnen "eine eigene kleine Galerie" aufbauen, wie Binsch verrät.

Binsch, selbst Architekt und Maler, will aber gar nicht mehr groß zurückblicken aufs bewegte Jahr 2021, sondern hat mit seinen Mitstreiterinnen einiges vor. Dazu gehört eine neue Regel für die Ausstellenden: "Wir bestehen jetzt darauf, dass die Künstler, soweit möglich, während der Öffnungszeiten anwesend sind", erklärt Binsch. Weitere Pläne beinhalten, den Skulpturengarten um die Ecke der Galerie wieder stärker zu aktivieren, den betreffenden Park zugänglicher zu gestalten oder die Außenwerbung zu optimieren, sich also auch als Galerie sichtbarer in der Ortsmitte zu präsentieren; sie liegt ja eher verborgen seitlich im Rathausgebäude. Die Unterstützung für den Verein durch die Politik am Ort ist jedenfalls da - inklusive Bürgermeister Thomas Loderer (CSU). "Er hat gesagt, er freut sich, dass er uns hat", so Binsch.

Die Ausstellung ist geöffnet donnerstags und freitags von 15 bis 18 Uhr sowie samstags von 10 bis 13 Uhr. Sie endet am 26. März, dann gibt es auch eine Finissage, Beginn 10 Uhr mit den beiden Künstlerinnen.