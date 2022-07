Der Kunstverein Ottobrunn läutet mit der Ausstellung "Zeitreisen" den Sommer ein. Gezeigt werden Werke von Annegret Poschlep. Die Ottobrunner Malerin wird im Juli ihre durchaus spektakulären Lacktöne in der Galerie "Treffpunkt Kunst" in großformatigen Bildern präsentieren. Sie hofft, den Betrachter mit ihren Farben sogartig auf eine Bilder- und Zeitreise zu schicken. Die Vernissage an diesem Freitag, 8. Juli, beginnt um 18 Uhr, zu Gast ist der Saxofonist Martin Werle. Bei der Finissage am Samstag, 30. Juli, wird Petra Winter die Geschichte "Endlich Zeitreisen" lesen (Beginn 18 Uhr), Annegret Poschlep wird die Geschichte auch auf Leinwand bannen, sie kann in den Fenstern der Galerie betrachtet und nachgelesen werden. Die Galerie "Treffpunkt Kunst" in Ottobrunn ist geöffnet donnerstags und freitags 15 bis 18 Uhr und samstags 10 bis 13 Uhr.