Wer sich als Künstlergruppe den Namen "Labyrinth" gibt, der weiß, dass es nicht nur den einen "Königsweg" zur kreativen Vollendung gibt. Man kann quasi auch verschiedenen Ariadnefaden folgen, ein in Gedanken schlummerndes Bild wird mitunter erst über viele Umwege auf der Leinwand sichtbar. Die Gruppe, deren Anfänge auf gemeinsame Besuche von Kursen bei der Volkshochschule Neubiberg in den Achtzigern zurückgehen, zeigt von Dienstag, 24. Mai, an ihre neuesten Werke im Landratsamt München am Mariahilfplatz.

Die sieben Künstlerinnen und Künstler Ulrich Beringer, Gisela Jennes, Andrea Keinert, Gaby Kellner, Éva Sárosi, Birgitt Storch, Uschi Strick und Vlady Vorlicek präsentieren Bilder und Skulpturen. Versprochen wird ein spannender Dialog zwischen farblich zurückhaltend bis expressiv und groß. Dabei trifft streng Konzeptionelles auf Verspieltes, Abstraktes auf Gegenständliches.

Nachdem die Ausstellung Corona-bedingt bereits zweimal verschoben werden musste, möchte die Künstlergruppe, die im Münchner Südosten verwurzelt ist, unter dem Titel "Neustart" nun endlich ihre neuesten Arbeiten im Landratsamt zeigen. Die Vernissage am Dienstag beginnt um 19 Uhr. Interessierte haben dort die Gelegenheit, die Künstlergruppe Labyrinth persönlich kennenzulernen.

Für Besucher der Ausstellungseröffnung gilt der 3G-Nachweis. Von 25. Mai bis einschließlich 17. Juni wird die Werkschau jeweils montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr sowie donnerstags auch von 14 bis 17.30 Uhr, in den Stockwerken des Gebäudeteils A im Landrats zu sehen sein. Der Eintritt ist frei.