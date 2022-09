Zum zweiten Mal nach 2021 ist die Kunstakademie München jetzt mit einer Ausstellung in der Ismaninger Galerie im Schlosspavillon zu Gast. Von Freitag, 23. September, an präsentieren sechs junge Künstlerinnen der Kunstakademie München in der Werkschau "Herbstball" ihre Arbeiten: Skulpturen, Schmuck und Gerät, Bodenarbeiten, kinetische Objekte und Installationen, die auf unterschiedliche Weise um die Vorstellung eines festlichen Tanzballs kreisen und damit auf den historischen Raum Bezug nehmen. Die Werke wurden im Rahmen eines studentischen Wettbewerbs durch den Akademieverein München ausgewählt. Die Vernissage der vom benachbarten Kallmann-Museum präsentierten Ausstellung beginnt um 18 Uhr.

Im Kallmann-Museum selbst erklingt am selben Abend zudem noch Modern Jazz. Die Pianistin und Komponistin Maria Baptist sowie Saxophonist Jan von Klewitz präsentieren ihr Album "Facing Duality". Beide zählen zu den Größen der deutschen Jazz-Szene. Das Konzert beginnt um 20 Uhr. Karten kosten zwölf Euro, ermäßigt acht Euro. Reservierungen sind möglich unter info@ kallmann-museum.de oder Telefon 089/961 29 48.