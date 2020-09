Von Gudrun Passarge, Oberschleißheim

Hakim ist neun Zentimeter groß. Er war mal eine Barbie-Puppe mit blauen Haaren, aber Tanja Cremer hat ihn liebevoll umgestaltet: mit angemaltem Bart, schwarzen Haaren und einem verwegen aussehenden Ringelpulli und einer blauen Leinenhose. Hakim ist ein junger Flüchtling mit eigener Geschichte. Sie erzählt von der verlorenen Heimat, wo Bomben und Gewehrsalven zum Alltag gehören, von der Sehnsucht nach seiner Familie und vom Erwachsenwerden. Und schließlich erzählt sie von der Hoffnung auf ein besseres Leben in Europa. Tanja Cremer hat diese Geschichte geschrieben. Die Bilder dazu hat sie im Schleißheimer Schlosspark gemacht. Rund um das Entenhaus, das ein Vater zusammen mit seinem Sohn gebaut hat.

Schuld ist Corona. Während des Lockdowns kam Minh Duc Truong auf die Idee, zusammen mit seinem Sohn Ken ein Entenhaus zu bauen. Der Sohn wünschte sich das zum vierten Geburtstag. Nach anfänglich eher kläglichen Versuchen wurde ein großes Projekt für Vater und Sohn daraus, in das sie viel Herzblut und viele Stunden Arbeit steckten. Heraus kam das mehrstöckige Entenhaus mit Bootssteg und Segelboot. Viele Besucher des Schlossparks kennen das Haus und haben dessen Entstehung wohlwollend begleitet.

Detailansicht öffnen Tanja Cremer nutzte es als Kulisse für ihre Fotogeschichte über den Flüchtlingsjungen Hakim. (Foto: Privat)

Dass Hakim ins Spiel kam, daran ist auch Corona schuld. Tanja Cremer erzählt, dass sie den Schlosspark liebt, sie geht oft dort spazieren. Neu war die Entdeckung, dass sie etwas mit Fotografie anfangen kann. Sie fand eine alte Kamera, die wohl ihrem Vater gehört hatte, und machte sich auf, die Welt um sich herum fotografisch zu entdecken. Die 59-Jährige baute ihr Hobby aus und fand Postkartenmotive, "da bietet sich ja so unglaublich viel an". Die Karten werden jetzt auch im Tourismusladen im Wilhelmshof am Schloss angeboten. Auf der Rückseite stehen ihre Gedichte, "denn ich reime gern". Überhaupt verfügt die 59-Jährige über vielfältige Talente. So komponiert sie auch Lieder. Die gelernte Übersetzerin hat unter anderem schon englischsprachige Songs für Grundschüler veröffentlicht.

Bei ihren Streifzügen durch den Schlosspark erlebte sie auch die Anfänge von Kens Entenhaus mit. Die ersten klapprigen Gestelle genauso wie den soliden zweiten Versuch. Als Kind habe sie Puppenhäuser geliebt, sagt Cremer. Sie fühlte sich sofort inspiriert, dem Haus eine Geschichte anzudichten. Zuerst dachte sie an Barbie, an ein Schloss, an einen Prinzen, das übliche romantische Märchen. Aber sie fand, das Entenhaus erinnere eher an Asien, wobei ihr besonders gefiel, dass das Gebäude leer und somit nichts vorgegeben war. So kam sie auf die Geschichte des Flüchtlingsjungen Hakim. Das Thema war ihr nicht neu. Cremer hat mehrere Jahre Deutsch für Flüchtlinge in Integrationsklassen unterrichtet.

Detailansicht öffnen Der Oberschleißheimer Minh Duc Truong und sein Sohn Ken haben während des Corona-Lockdowns im Schlosspark ihr "Entenhaus" gebastelt. (Foto: Privat)

Die Herkunft Hakims lässt sie bewusst im Dunkeln. Vielleicht kommt er aus Syrien oder aus Afghanistan. Ganz egal. Er ist ein Junge, mit dem sich Kinder hier identifizieren könnten, sagt sie. Aber er muss sich alleine durch die Welt schlagen, ohne den kleinen Bruder, den er so liebt, ohne die Wärme der Mutter oder der Großmutter, ohne den starken Vater. Hakim ist weit gekommen, bevor sein Boot kentert und er auf einer Insel strandet. Ganz auf sich gestellt, organisiert er sein Überleben, baut sich ein Haus, lernt, Feuer zu machen, Fische zu fangen.

Cremer hat versucht, das bildlich nachzustellen mit einem Hakim, der Feuerholz holt und am Fluss sitzt und angelt. Wie er im Haus in der selbstgebauten Hängematte liegt und wie er Blumen pflückt und dabei an seine Mutter denkt. Sie erzählt, wie der Junge erwachsen wird, notgedrungen. Und wie er die Hoffnung nicht aufgibt, ein besseres Leben in Europa zu finden. Er baut sich ein Segelboot und sticht erneut in See. "Wir wünschen ihm viel Glück und hoffen, dass er es mit seinem Boot geschafft hat bis hierher", endet die Geschichte mit dem Titel "Hakims wundersame Reise in den Okzident". Nicht ganz. Eine Seite später hat sich Cremer für ein Happy-End entschieden: "Klar hat er es geschafft!"

Detailansicht öffnen Schreibt Gedichte: Tanja Cremer aus Oberschleißheim. (Foto: Privat)

Minh Duc Truong, der das Haus gebaut hat, in dem Hakim Unterschlupf fand, kennt die Geschichte. Er hat Kontakt mit Tanja Cremer und sagt: "Ich freue mich, wenn Parkbesucher sich von dem Haus angesprochen fühlen." Was allerdings nicht dazu einladen sollte, selbst genähte Gardinen in dem Haus aufzuhängen und es wie ein Puppenhaus auszustatten. Cremer hat jetzt einen Brief ans Haus geheftet, in Truongs Einverständnis, worin sie die Dekorateure auffordert, das Haus doch im ursprünglichen Zustand zu belassen. "Das Haus macht seine eigene Karriere", sagt der Baumeister, doch er lege Wert darauf, dass es bewusst stilistisch schlicht gehalten sei.

Cremer akzeptiert das, sie ist da einer Meinung mit dem Baumeister. Doch sie könnte sich vorstellen, Projekte mit Kindern zu organisieren, auch zusammen mit Truong. Basierend auf ihrer Geschichte und dem Haus im Schleißheimer Schlosspark, das die Fantasie mindestens so beflügelt wie die Schlösser rundherum. Die Autorin ist sich sicher: "Da könnte man noch ganz viele Geschichten erzählen." Sie habe schon Kontakt zu Schulen und einem Hort in Oberschleißheim aufgenommen, berichtet sie, dort bestehe durchaus Interesse. Und wer weiß: Vielleicht bekommt Hakim ja noch Gesellschaft - jedenfalls in der Fantasiewelt rund um das reale Entenhaus.