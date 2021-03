Da staunt selbst Nobelpreisträger Reinhard Genzel: Die Garchingerin Ulle Schmidt-Ibach spürt mit ihren Werken über das Phänomen "Schwarzes Loch" dort weiter, wo die Astrophysik an Grenzen stößt. Zu sehen sind ihre Werke jetzt in Ismaning

Von Nicole Graner

Es passiert bestimmt nicht alle Tage, dass ein Nobelpreisträger einfach durch die Ateliertüre einer Künstlerin tritt und ihre Werke bestaunt. Dass das Reinhard Genzel vom Max-Planck-Institut für "Extraterrestrische Physik" bei Ulle Schmidt-Ibach getan hat, ist für die Garchinger Künstlerin noch immer unglaublich. Aber hat Gründe. Beide eint nämlich eine Suche, oder besser gesagt, die Auseinandersetzung mit einem eigentlich unbeschreiblichen Phänomen: der immensen Masseverdichtung auf einen Punkt, dem Schwarzen Loch.

2020 wird Genzel für seine hoch komplexe Entdeckung und seine Forschungen dazu mit dem Nobelpreis für Physik ausgezeichnet. Und Ulle Schmidt-Ibach? Sie entdeckt etwas anderes: Dass sie der Materie auf künstlerische Weise nur mit viel Gefühl und einer Art inneren Logik begegnen kann. Dass Wissenschaft und Kunst in der Tat vereinbar sind: Durch das Zusammenspiel aus Erkenntnis, aber auch der Freiheit, sich wieder davon zu lösen. Was so viel heißt wie: Bilder zu schaffen, die das Wissen als Basis haben, aber am Ende nur aus dem Bauchgefühl heraus entstehen.

Detailansicht öffnen Das Schwarze Loch in Form eines geschmolzenen Tabletts. (Foto: Ulle Schmidt-Ibach/oh)

Ohne dieses Gefühl wäre Ulle Schmidt-Ibach, die bald ihren 80. Geburtstag feiert, nicht Ulle Schmidt-Ibach. Schon immer treibt sie die Neugier voran, und sie ist vielleicht das, was man im guten Sinne einen "unruhigen Geist" nennen kann. Schon in der Schule, so erzählt sie, um dem Eindruck des ständigen Wandelns irgendwie zu unterstreichen, habe ihre Lehrerin sie wegen ihrer dauernd in Bewegung befindlichen Hände und Arme irgendwann in die hinterste Reihe gesetzt. Und bis heute, wenn sie zum Beispiel über eine Explosion im All spricht, die ihr selbst irgendwie auch innezuwohnen scheint, spielen ihre Hände diese nach.

Ein Strudel, ein Kreis, ein dunkler Punkt im gleißenden Licht, das Gebrochene oder Gespaltene - in den Arbeiten zum Schwarzen Loch, die lange in einer Wohnzimmer-Galerie an der Münchner Thierschstraße zu sehen waren, ist all das vereint. Nun sind sie, so lange es Corona zulässt, in der Ismaninger Galerie im Schlosspavillon zu sehen. Da schneidet die renommierte Porzellanmalerin, bevor sie eine hauchdünne Scheibe bei 1250 Grad brennt, Kreise hinein. Sie brechen durch den Brand spaltweise auf, dann zeichnet sie für den zweiten Brand mit Schwung zwei Halbkreise, schwarz und kobaltfarben darüber. Es scheint nun, als ob sich Oberflächen ineinander drehen. Auf einer anderen Porzellanplatte dagegen kommt der Betrachter dem Schwarzen Loch, das irgendwo in der Mitte der Milchstraße zu finden sein soll, schon sehr nahe: In schwarz-grauen Pinselstrichen hat Ulle Schmidt-Ibach einen Strudel gemalt, der unaufhörlich in Bewegung zu sein scheint. Der Sog ist spürbar stark. Und auch ein bisschen unheimlich. Nur nicht zu nahe kommen! Man könnte sich vielleicht in ihm verlieren. Der Garchinger Künstlerin gelingt es, das Unfassbare sichtbar zu machen, auch fühlbar. Da ist zum Beispiel jenes japanische Tablett, das aus Versehen einmal auf einer heißen Herdplatte gelandet ist. Das Plastik hat sich zu einer Art schwarzen, rauen Kraterlandschaft zusammengezogen - und genau daraus macht Schmidt- Ibach mit Sprühtechnik ein gold-rotes "schwarzes" Loch im Universum. Wie sie auch die Rückseite eines alten Spiegels kreisförmig abkratzt, und einfärbt. Wie abstrakt und brüchig wird der 27 000 000 Lichtjahre entfernte Gaswirbel plötzlich. Ihre jüngsten Arbeiten widmet sie dann allerdings Corona. Schickt alle Viren dieser Welt, unzählig eingebrannte Glasperlen, in den Sog des Schwarzen Loches. "Wäre doch schön, wenn das ginge", sagt Ulle Schmidt-Ibach und lächelt.

Detailansicht öffnen Ein offener Kreis, ein Sich-Drehen: Das Schwarze Loch auf Leinwand mit Japanpapier überzogen. (Foto: Ulle Schmidt-Ibach/oh)

Lange hat sie sich mit dieser unverstellbaren Größe des Schwarzen Lochs beschäftigt, die, wie sie sagt, "etwas tut, was ich nicht begreife." Und sie hat sie in allen Facetten, mit allen Materialien wie Porzellan, Papier oder Glas fast zärtlich auseinandergenommen, auf ihre Weise und mit einem starken Gespür für Ästhetik wieder zusammengefügt. So, dass das Schwarze Loch nicht Lichtjahre entfernt, sondern ganz nah und zugänglich erscheint. Ob sie denn nach so langer Zeit der Beschäftigung mit der Materie alles verstanden hätte? "Nein" sagt sie und zeigt auf eine Zeichnung, die eine Mitarbeiterin vom Max-Planck-Institut für "Extraterrestrische Physik" gezeichnet habe, um ihr das Schwarze Loch zu erklären. Da sind sie dann wieder: Kreise, Strudel, eine Sonne und - ganz klein und auf einer ganz kleinen Kugel der Mensch. Und es bleibt das große Fragezeichen, wie alles ineinander greift.

Dass Nobelpreisträger Reinhard Genzel staunen musste, wie sich seine Formeln und hoch komplizierten Berechnungen durch Schmidt-Ibachs eindringliche Umsetzungen plötzlich in Farbe und Form auflösen, ist aus seiner Sicht verständlich. Nicht immer verschmelzen Wissenschaft und Kreativität. Somit ist sein Staunen auch ein Staunen über die Fähigkeiten der Kunst.

"Schwarzes Loch. Wissenschaft und Kunst", von Ulle Schmidt-Ibach. Zu sehen in der Galerie"im Schlosspavillon Ismaning, Schloßstraße 1, je nach Inzidenz bis 25. April. Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag, 14.30 bis 17 Uhr, und Sonntag 13 bis 17 Uhr sowie nach Vereinbarung. Telefon: 96 6852.