Einen Fundus an Unikaten bietet der Kunst- und Kunsthandwerk-Laden "Einzigart" in Haar. Die Kunsttherapeuten Wolfgang Buchstab und Sabine Schlunk kümmern sich um den Vertrieb und das Marketing.

Ausgefallene Textilien, Schmuck, Deko-Figuren und Malereien: Etwa 50 Künstler und Künstlerinnen stellen den Großteil des Sortiments des Einzigart-Ladens in der Seelenart-Tagesstätte des Bezirks Oberbayern her.

Von Lara Jack, Haar bei München

Im Kulturladen "Einzigart" in Haar gibt es auf wenigen Quadratmetern vieles zu entdecken. Ausgefallene Textilien, Schmuck, Deko-Figuren und Malereien sind Teil der bunten Produktpalette. Und der Name ist Programm, denn jeder Artikel im Verkaufsraum ist ein Unikat. Hergestellt wird der Großteil des Sortiments gleich einen Raum weiter, in der Seelenart-Tagesstätte respektive dem Seelenart-Atelier. Etwa 50 Künstler und Künstlerinnen gehen dort ein und aus und sorgen mit ihrer Arbeit für ein vielfältiges Ladenangebot. Manche von ihnen sind studierte Kunstprofis, andere Autodidakten und einige kommen ganz ohne künstlerische Vorkenntnisse ins Atelier. Doch eines haben sie als Besucher der Tagesstätte alle gemein: die Erfahrung mit einer psychischen Erkrankung.

Die Werke widmen sich auch aktuellen Anlässen wie dem Krieg in der Ukraine.

Seelenart ist ein inklusionsorientiertes Kunst- und Kulturangebot des Sozialpsychiatrischen Zentrums der Kliniken des Bezirks Oberbayern. Die Tagesstätte in Form eines großräumigen Ateliers ist einer von vielen Teilbereichen des Seelenart-Angebots, auch der Einzigart-Laden zählt dazu. Durch den farbenfrohen Kulturladen ist es den Künstlern möglich, niedrigschwellig am Kunstmarkt teilzunehmen. Sie können ihre Werke dort präsentieren und verkaufen, ohne sich mit Marketing oder Vertrieb herumschlagen zu müssen. Diesen Part übernehmen dann unter anderem Sabine Schlunk und Wolfgang Buchstab. Sie arbeiten beide als Kunsttherapeuten in der Tagesstätte und strahlen vollkommene Ruhe aus, als sie an diesem Nachmittag auf der kleinen Terrasse vor dem Kulturladen von dessen Besonderheiten erzählen.

Reges Treiben am Eingang

Am Eingang des Ateliers herrscht derweil reges Treiben, die einen Künstler kommen an, die anderen gehen. Ab und zu gibt es mal ein "Hallo" oder "Tschüss" in Richtung der beiden Therapeuten. "Unsere Aufgabe ist es", sagt Buchstab, "die Menschen hier künstlerisch zu begleiten." Vielmehr als die psychischen Vorgeschichten der Tagesstätten-Besucher stehe deren künstlerisches Schaffen im Vordergrund. Im Zwiegespräch zwischen Therapeut und Künstler gehe es dann insbesondere um die Kunst, genauer "das Fachliche, das Material, die Komposition und den Ausdruck", erklärt Schlunk. Die Menschen kämen so als Künstler ins Atelier, nicht als Patienten. Für viele ist das laut Buchstab eine "Chance auf Normalität und Alltag".

Wer Dekoratives sucht, wird ebenfalls fündig.

Doris Mayer ist selbst als Künstlerin im Seelenart-Atelier tätig und sieht es ähnlich wie die beiden anderen. "In erster Linie ist es ein Ort, um unserer Kunst nachzugehen. Aber es kann auch ein Treffpunkt sein, an dem man sich über Probleme austauscht", sagt sie. Viele Künstler arbeiteten ihre seelischen Beschwerden in ihre Kunstwerke ein, so Mayer, und auch aktuelle Geschehnisse aus der Welt würden häufig in die kreativen Arbeitsprozesse einfließen. Den Beweis dafür findet man auch prompt im Laden. Neben einer Leinwand mit der Aufschrift "Nie wieder Krieg" ist dort auch ein Filzmodell zum Verkauf ausgestellt, in dem ein Hase in den Farben der Ukraine-Flagge einem offensichtlich russischen Hasen einen Tritt in die Kehrseite versetzt.

Im Atelier entsteht unterdessen neue Kunst. Betritt man den Raum, taucht man in eine meditative und gleichzeitig konzentrierte Atmosphäre ein. Eine Künstlerin steht vor einer Staffelei und arbeitet an einer Collage, ein anderer zeichnet akribisch feine Linien auf grell orangenen Hintergrund und wieder eine andere zieht in diesem Moment eine Kaltnadelradierung aus dem Druck. Die Radierung kommt einem irgendwie bekannt vor, hat man so etwas Ähnliches nicht schon eben im Laden erspäht? Tatsächlich, von dieser Künstlerin hängen im Verkaufsraum eine Reihe von Radierungen von der Decke. Sie bilden verschiedene Sternzeichen ab und sind für 15 Euro das Stück zu erwerben. Was auch sofort ins Auge springt, ist eine aus Jeansresten zusammengenähte Schürze, die für 27 Euro zum Verkauf steht. Kleine Filzarbeiten bekommt man schon für 3,50 Euro, wie auch die selbstgebastelten Grußkarten - so das niedrige Preissegment.

Breite Palette an Unikaten

Wer will, bekommt aber auch Teures bei Einzigart. Ein Künstler stellt im Laden beispielsweise Gemälde aus, die an die traditionelle Punktmalerei der Aborigines erinnern. Den Wert der größten Leinwand schätzt Schlunk auf etwa 800 Euro. Ob und für welche Summen die Künstler ihre Werke hergeben wollen, dürfen sie selbst entscheiden. Rund 30 Prozent der Einnahmen gehen dann an die Einrichtung Seelenart, die Material, Raum und Begleitung bereitstellt. Den überwiegenden Rest bekommen die Künstler. Die wirklich hochpreisigen Kunstwerke, die sich kostentechnisch laut Schlunk durchaus im höheren Tausenderbereich befinden können, gibt es dann zwar nicht unbedingt bei Einzigart zu erstehen, dafür aber in der Seelenart-Galerie in der Stadt München. "Hier im Laden ist der Grundgedanke, dass man zu einem günstigen Preis hochwertige Kunst bekommt", sagt Buchstab. "Hier findet man eine breite Palette an Unikaten, an Kunstwerken und Handwerksartikeln."

Der Kulturladen "Einzigart" befindet sich in der Ladehofstraße 10 in Haar und ist unter der Woche von 12 bis 16 Uhr geöffnet.