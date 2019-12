Wem bei all dem Sonnenschein und dem nicht vorhandenen Schnee die richtige Weihnachtsstimmung fehlt, der kann sie vielleicht bei einer besinnlichen Lesung, einem Weihnachtskonzert oder einem Adventssingen finden. Eine Auswahl von Veranstaltungen, die in den nächsten Tagen im Landkreis München stattfinden.

Aschheim

"Wie schön leuchtet der Morgenstern" lautet der Titel eines Adventskonzerts mit dem Ensemble "Münchener Barockinstrumentalisten" von Maria Barnas am Samstag, 21. Dezember, in der Segenskirche in Aschheim. Maria Barnas ist bekannt durch ihre Musikschule in Dornach. Sie wird die Zuhörer mit Werken von Vivaldi, Telemann und Bach auf die Festtage einstimmen. Beginn ist um 19 Uhr.

Brunnthal

Der Trachtenverein Edelweiß Brunnthal lädt für Sonntag, 22. Dezember, um 15 Uhr und um 18 Uhr zum Adventssingen in der St.-Nikolaus-Kirche, Englwartinger Straße 2, ein. Mit den beiden besinnlichen Stunden möchten die Sunnseitn Bläser, die Brunnthaler Stub'nmusi, die Brunnthaler Sänger, das Klang-eine-Harfenduo und die Früahdirndl und Früahmusi auf Weihnachten einstimmen. Hans Häusler bereichert die Veranstaltung mit Geschichten und Gedichten und die Trachtenjugend tritt als Hirtabuam auf. Nach der Aufführung um 18 Uhr gibt es ein Lagerfeuer, Bratwurstsemmeln und Glühwein. Der Eintritt ist frei.

Grasbrunn

Zum Weihnachtsanblasen in Neukeferloh lädt die Freiwillige Feuerwehr Grasbrunn am Heiligen Abend um 16.30 Uhr auf den Platz hinter dem Rathaus ein. Es spielt die Ammerthaler Blasmusik. Glühwein und Kinderpunsch werden ausgeschenkt, dafür sollen die Besucher ihre eigenen Tassen mitbringen.

Höhenkirchen-Siegertsbrunn

Orgelmusik bei Kerzenschein gibt es am Sonntag, 22. Dezember, um 18 Uhr in der Kreuz-Christi-Kirche, Martin-Luther-Platz 1 in Höhenkirchen. Zu Gast an der Wech-Orgel ist die Rosenheimer Organistin und Musiklehrerin Christiane Bettger. Unter dem Titel "In dulci jubilo" spielt sie ein Programm mit Werken von Johann Sebastian Bach, Johann Michael Bach, Buxtehude, Payne, Bedard, Zipoli und Pachelbel. Zwischen den Musikstücken liest Pfarrer Thomas Lotz Texte. Der Eintritt ist frei. Weihnachtliche Weisen am Heiligen Abend bietet die Krieger- und Soldatengemeinschaft Höhenkirchen samt Glühweinausschank am 24. Dezember von 17 Uhr an auf dem Hof der Familie Stürzer beim Maibaum und um 17.30 Uhr vor dem Kriegerdenkmal.

Hohenbrunn

Weihnachtsbläsermusik ertönt am Heiligen Abend in Hohenbrunn. Das alljährliche musikalische Einstimmen auf Weihnachten findet heuer bereits zum 50. Mal statt. Vor der Aussegnungshalle des Friedhofs spielt das Münchner Posaunen-Quartett mit Bläsern des Bayerischen Staatsorchesters. Beginn ist um 15 Uhr. Die musikalische Einstimmung wurde von Franz Eder vom Bayerischen Staatsorchester ins Leben gerufen.

Oberhaching

Zum Weihnachtscafé an Heiligabend in den Räumen der Nachbarschaftshilfe Oberhaching, Innerer Stockweg 1, lädt die Freiwilligenagentur "Für und Mit" am 24. Dezember von 15 Uhr bis 18 Uhr ein. Das Weihnachtscafé ist für Menschen gedacht, die diesen Tag sonst alleine verbringen müssten. Mit Musik und Geschichten wird der Nachmittag gestaltet, für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Oberschleißheim

"In dulci jubilo" ist das Konzert am Sonntag, 22. Dezember, um 18 Uhr in der evangelischen Trinitatiskirche in Oberschleißheim überschrieben. Es singt der Chor der Trinitatiskirche unter der Leitung von Martina Wester, außerdem musizieren die Solisten Ilona Hanning und Irmgard Bürgle (Blockflöten), Eckhard Sturm (Violoncello), Margit Kovács (Tasteninstrumente) und Doris Rohe (Gesang). Zur Aufführung kommen Werke von Buxtehude, Bach, Haydn, Saint-Saëns. Der Eintritt ist frei.

Unterhaching

Festliche Weihnachtsmusik erklingt am Sonntag, 22. Dezember, von 19 Uhr an im Kubiz in Unterhaching. Das Ensemble Clemente führt Werke unter anderem von Vivaldi, Telemann und Rossini auf. Der Eintritt kostet 18 Euro. Kartenreservierung unter der Telefonnummer 089/66 55 53 15.

Unterschleißheim

"Die heilige Nacht" von Ludwig Thoma wird am Freitag, 20. Dezember, um 20 Uhr in der alten Kirche St. Ulrich in Unterschleißheim, Hauptstraße 38, zu Gehör gebracht. Das Stück aus dem Jahr 1916 gehört zu den Klassikern der Weihnachtszeit in bairischer Mundart. Es lesen Maximilian Hiess und Willy Mayer. Es musizieren Florian Dendorfer an der Steirischen und Sänger Stefan Krimmer. Einlass ist von 19.30 Uhr an. Der Eintritt ist frei.