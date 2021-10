Von Klaus Bachhuber, Unterschleißheim

Angesichts der permanent wechselnden Pandemie-Vorgaben fährt das Forum Unterschleißheim weiter auf Sicht. Spielpläne und Zugangsbedingungen werden vorerst quartalsweise geplant. Von 1. Dezember an gilt bei den kulturellen Veranstaltungen der Stadt ein modifiziertes "3G+", das heißt, Zugang ist dann nur für die erlaubt, die geimpft, genesen oder einen negativen PCR-Test vorweisen können (bis dahin reicht etwa auch noch ein aktueller negativer Schnelltest). Die Maske muss auf dem Weg zum Platz getragen werden, am Platz nicht; die Bestuhlung wird etwas enger als zuletzt mit striktem 1,5 Meter Abstand, aber nicht unlimitiert wie früher sein. Statt der bisher maximal 120 Zuschauer können dann 200 bis 250 Besucher zu den Veranstaltungen.

Allerdings registriert das Forum seit dem Re-Start durchaus noch verhaltenes Zuschauerinteresse. "Das Publikum ist wie überall in seinem Kaufverhalten im Vorverkauf noch etwas zögerlich", berichtete Forum-Leiterin Daniela Benker dem Kulturausschuss des Stadtrats, "die Entscheidung für einen Veranstaltungsbesuch wird eher aktuell getroffen, was eine höhere Frequentierung der Abendkasse mit sich bringt." Nach dem Re-Start mit dem "Podium Junger Künstler" im September ziehe das Interesse allmählich aber an, schilderte Benker; zwei Abende im laufenden Quartal seien bereits wieder ausgebucht.

Die neue Regel soll freilich erst von Dezember an gelten. Das laufende Quartal wird noch mit der Limitierung auf 120 Sitzplätze abgewickelt. Eine Umstellung bereits ausgeschriebener Veranstaltungen sei nicht effektiv. Daher habe sich die Entscheidung bewährt, immer nur für drei Monate zu agieren, heißt es aus dem Kulturamt, generell bemüht man sich um Flexibilität. Das städtische Kino-Programm im "Capitol" hatte schon früher wieder begonnen, leidet aber noch unter zögerlichem Zuschauerverhalten. Für den Rest des Jahres ist aber bereits ein ambitioniertes Programm zusammengestellt.

Als Beschleuniger wirkte die Pandemie bei der Nachfrage nach Kartenzahlung am Verkaufsschalter, was nun deutlich häufiger geschieht. Einstimmig hat der Ausschuss daher die Einrichtung von zwei Karten-Terminals bewilligt, die über das Konto der Bibliothek abgewickelt werden.

Visionen gibt es beim Forum auch bereits für das Sommerprogramm 2022. Heuer habe man in der Sondersituation ein "besonderes" Open Air gezaubert, so Benker, 21 Veranstaltungen in einem Monat, davon 20 auf dem Rathausplatz. 2022 könnten nun bei weiter reduzierten Pandemie-Auflagen zwei "Open Air"-Wochenenden Ende Juni und Anfang Juli am Rathausplatz stattfinden, eine Freiluftveranstaltung "Musik auf Rädern" und Anfang August dann das traditionelle Zeltfest.